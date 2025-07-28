Ziyarette Türkiye İş Kurumu ve Üniversite iş birliğinde öğrencilerimizin istihdam edilebilirliğinin artırılmasına katkı sağlamak, onlara bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmak amacıyla düzenlenen İŞKUR Gençlik Programı’na ilişkin istişarelerde bulunuldu.

Üniversite olarak öğrencilerin kariyer gelişimlerine katkı sunacak her türlü iş birliğine önem verdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, programın öğrencilerin geleceği için büyük önem taşıdığını ve bu tür iş birliklerinin devam edeceğini vurguladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Onur Ersançmış, Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar’a teşekkür etti.