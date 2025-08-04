Bozok Üniversitesi tarafından yapılacak alım için adaylar başvurularını yalnızca elektronik ortamda yapabilecek.

3 Farklı Pozisyonda Öğretim Görevlisi Alımı

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre, biri Rektörlük bünyesinde, ikisi Sorgun Meslek Yüksekokulu’nda olmak üzere toplam 3 öğretim görevlisi kadrosu açıldı. Alım yapılacak kadrolar ve şartlar şöyle:

Rektörlük bünyesinde görevlendirilmek üzere; bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, yapay zekâ mühendisliği veya bilişim sistemleri mühendisliği lisans mezunu olup, bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış bir öğretim görevlisi alınacak. Bu pozisyon için ALES’ten en az 70 (sayısal), YDS’den en az 50 puan şartı aranıyor.

Sorgun Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Programı için bilgisayar mühendisliği veya yazılım mühendisliği lisans mezunu, elektrik-elektronik mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış bir öğretim görevlisi alınacak. Bu kadroda YDS şartı bulunmuyor.

Sorgun Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programı için ise spor yöneticiliği lisans mezunu, beden eğitimi ve spor anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış, ayrıca badminton antrenörlüğü belgesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı onaylı spor kondisyoneri belgesi olan adaylar arasından öğretim görevlisi alınacak.

Başvurular Sadece Elektronik Ortamda

Adayların başvurularını, https://personelbasvuru.bozok.edu.tr/ adresi üzerinden e-Devlet şifresiyle elektronik ortamda yapmaları gerekiyor. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvuru süreci, 4 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak ve 18 Ağustos 2025 günü sona erecek. Ön değerlendirme sonuçları 19 Ağustos’ta, sınav ise 21 Ağustos’ta yapılacak. Nihai sonuçlar 22 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

İlanlardan Sadece Birine Başvuru Yapılabilecek

Adaylar, üniversitenin aynı tarihte yayımladığı ilanlardan sadece birine başvurabilecek. Birden fazla pozisyona yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

Başvuruda istenen belgelerin eksiksiz şekilde elektronik sisteme yüklenmesi gerekiyor. Eksik belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Üniversite, ilan edilen pozisyonları ve takvimi değiştirme ya da ilanı iptal etme hakkını saklı tutuyor.

Detaylı bilgi ve başvuru için personelbasvuru.bozok.edu.tr adresi ziyaret edilebilir.