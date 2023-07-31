Cumhuriyet Rektörlük binasında düzenlenen tanıtım günleri açılışını Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz yaptı.

Sağlık Bilimler, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği ve Veteriner fakültesinin tanıtım açılışını gerçekleştiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Yozgatlı gençlerimiz Türkiye’nin dört bir tarafında üniversite tercihleri ile ilgili yoğun bir mesai harcadığını söyledi.

Açılışta bir konuşma yapan Yılmaz, “Yozgat Bozok Üniversitesi’nin fakülteleri ve Yüksekokulları ile tanıtımlarını konu alan bir program organize ettik. Hafta boyu günlere ayırdık belirle fakülteler, belirli yüksekokullarımızın tanıtımını yapıyoruz. Yozgat merkezde bulunan Cumhuriyet Rektörlük binasında üniversitemizin tanıtımını yapacağız. Bizim yapmak istediğimiz sadece üniversitenin tanıtımı değil Yozgat’ın tanıtımı. Yozgatlı ailelerin çocukların tahsilini yaparlarken burada bir üniversite var daha ekonomik koşullarda bu üniversite de okumalarını, bu üniversitede tahsil almalarını eğitim, öğretim görmelerini ve fırsatları önlerine koymak için tanıtım programı gerçekleştiriyoruz. Yozgat’ta böyle bir üniversite varken başka illere gitmelerine gerek olmadığını bu zor koşullarda özellikle ekonominin kiraların diğer giderlerin dip yaptığı dönemde bir nevi ailelere bir fırsat oluşturma adına bu tanıtım günlerini önemsiyoruz. Bu noktada hafta boyu Yozgatlı ailelerin, Yozgatlı gençlerimizin üniversite hayali olanların doğrudan her bir fakültemizin, her bir yüksekokulumuzun sorumlularıyla en güzel şekilde kendilerine ikramlarımızda olacak, kendilerine detaylı tanıtımlarımız olacak bu tanıtımları yapmak için bizleri daha iyi tanıyabilmeleri için önemli bir fırsat” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir