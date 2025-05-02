Yozgat Bozok Üniversitesi Genç Girişimciler Topluluğu (YOBÜ-GGT) tarafından yürütülen "Gençlerin Gözünden Yerelde Girişimcilik Potansiyeli: Yozgat" projesi kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik teknik gezi düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce desteklenen 2024-2 ÜNİDES (Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı) kapsamında yürütülen projenin dördüncü etabında, farklı bölümlerden 19 üniversite öğrencisi 1 Mayıs’ta Yozgat’ın Sorgun ilçesinde faaliyet gösteren Salmanlı Kuruyemiş firmasını ziyaret etti.

Topluluk Başkanı Ayşe Uçar’ın koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinliğe, akademik danışman Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz da katıldı.

Ziyarette öğrenciler, Salmanlı Kuruyemiş İşletme Müdürü Ahmet İlbay’dan firmanın üretim aşamaları hakkında bilgi aldı. İlbay, hammadde girişinden itibaren ürünlerin tüketiciye ulaşana kadar geçirdiği işlemleri anlattı. Kavurma makinelerinin ürün türüne göre ayarlanması, hijyen kuralları ve kalite kontrol süreçleri hakkında detaylı bilgiler veren İlbay, ihracat ve pazarlama stratejilerini de paylaştı.

Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, gezi esnasında yaptığı değerlendirmede, gençlerin üretim tesislerini yerinde görmesinin, girişimcilik bilincinin gelişmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Sapmaz, “Girişimciliği sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda toplumsal değişim aracı olarak gören bireylerin yetişmesi ülkemiz adına büyük kazançtır” dedi.

Projenin akademik danışmanı Prof. Dr. Mustafa Böyükata ise öğrencilere gezerek öğrenmenin etkisini ve sahadan proje üretmenin yöntemlerini anlattı. Öğrencilere yönelttiği sorularla düşünsel derinlik kazandırmaya çalışan Böyükata, gençlerin analitik düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik katkılar sundu.

Etkinliğe katılan öğrenciler, kuruyemiş üretim teknolojilerinin gelişmişliğinden, ihracat süreçlerinden ve yerel bir firmanın küresel pazarda yer alma çabasından etkilendiklerini ifade etti. İlk kez bir üretim tesisi görme fırsatı bulan öğrenciler, bu deneyimin yeni fikirler üretmelerine katkı sağladığını belirtti.

Ziyaretin sonunda öğrencilere firmanın ürünlerinden hediye edildi. Etkinliğin, gençlerin uygulamalı girişimcilik deneyimi yaşaması açısından ufuk açıcı ve öğretici bir gün olduğu kaydedildi.

Projenin beşinci ve son gün etkinliğinin 7 Mayıs’ta YOBÜ Merkez Kampüsü’ndeki Genç Ofis'te yapılacağı bildirildi.