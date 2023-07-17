70’den fazla devlet ve vakıf üniversitelerinin tanıtım stantlarının bulunduğu fuarda çeşitli eğitim kurumları, belediye gençlik birimleri ve diğer kuruluşlar yer aldı. Etkinliğe öğrenci ve veliler yoğun ilgi gösterdi.

Üniversite adayı gençlerin hem üniversiteleri daha yakından tanımaları hem de doğru tercih yapabilmeleri adına düzenlenen fuarda; üniversitemizin fiziki durumu, teknik altyapısı, öğretim kadrosu, akademik bölümlerinin yanında ihtisas üniversitesi olma özelinde öğrencilere sunulan avantajlar hakkında bilgiler verildi.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı Bozok üniversitesi standını ziyaret ederek üniversite temsilcilerinden bilgi aldı. Haber Merkezi