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Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tufan Gündüz’ün konuşmacı olarak katıldığı “Ufukların Efendisi Türkler” konulu konferansta Türk tarihindeki dönüm noktaları, kültürel miraslar ve Türklerin dünya tarihi içerisindeki yeri ve önemi detaylı olarak anlatıldı.

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca'nın moderatörlüğünü yaptığı konferansta, Türklerin tarihsel süreç içerisinde karşılaştığı zorluklar, başarılar ve kültürlerarası etkileşimleri derin bir tarihsel perspektifte sunuldu.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa Vali Mehmet Ali Özkan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necdet Özcan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Kölemen, fakülte dekanları, daire başkanları, siyasi parti, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca, Türklük bilimine sayısız eserlerle katkı sunan Türkiye'nin yüzü değerli tarihçiyi üniversitemiz ev sahipliğinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“YAŞAMA OLANAĞI BULUNUYOR”

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tufan Gündüz “Ufukların Efendisi Türkler” konulu konferansında Türk kültürünün Orta Asya’da şekillenmeye başladığını ifade ederek Türk kimliğinin tarihsel süreç içinde savaşlar ve göçler sayesinde birçok coğrafyada yaşama olanağı bulduğunu söyledi. Prof. Dr. Gündüz, boylar halinde yaşayan Türkmenlerin Orta Asya’da Çin sınırından başlayarak Hazar Denizi, civarı, İran toprakları, Anadolu ve Balkan topraklarını oldukça fazla etkilediğini kaydetti.

Türklerde İslamlaşmanın 930 ile 960 yılları arasında Karahanlı prenslerinden Satuk Buğra Han'ın hükümdar olması ile başladığını ifade eden Prof. Dr. Gündüz: “Onun Müslüman olmasına etki eden kişi de Samanoğulları’ndan bir prens. Onunla temas kuruyor ama bunu bir anda duyuracak durumda değildi, bir gücü yoktu, hükümdar olduktan sonra da Karahanlıların resmi dinini İslam olarak ilan ediyor ve Müslüman olmayan Türklerle mücadeleye başlıyor. Türkleri, Araplar Müslüman etmemiştir; Türkleri, İranlılar da Müslüman etmemiştir. Türkleri Müslüman eden yine Türklerin kendileridir. Bunu Karahanlılar başlatmıştır. İslamiyet önce Karahanlı coğrafyasında, sonra Uygurlar arasında sonra yavaş yavaş kitle kitle Selçuklular İslamiyet’e girmiştir” dedi.

“İSLAM DÜNYASI İÇİN BİR ŞANS”

Türklerin, Müslüman olmasının İslam dünyası için bir şans olduğunu vurgulayan Tufan Gündüz, “Abbasiler döneminde durmaya başlayan fetihler ve Bizans'ın İslam dünyası üzerindeki baskısı Türklerin araya girmesiyle biranda kesilmiştir. Hristiyanlık dünyasıyla İslam dünyası arasına Türkler giriverdi. Haçlı seferlerini Türkler göğüsledi. İslam dünyasında durmuş olan cihadı Türkler yeniden başlattılar. Kafkasları Müslümanlaştırdılar, Balkanlarda Müslümanlığın yayılmasını yine Türkler sağladı. İslam dünyasına hareketliliği, canlılığı, refahı ve ferahlığı Türkler getirdiler. Osmanlı Devleti’nin kurulmasıyla da 600 yıllık bir Türk egemenliği dönemi, İslam dünyasında bir Türk varlığı dönemi başlamıştır” açıklamasını yaptı.

Konferansın sonunda Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tufan Gündüz’e Vali Mehmet Ali Özkan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu tarafından çiçek ve plaket takdim edildi.