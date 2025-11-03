29 Ekim 2025 Çarşamba akşamı Yozgat İHH Dernek Binası’nda gerçekleşen etkinlikte Prof. Dr. Böyükata, “İleri Düzey Gelişim için Cumhuriyet ve Bilimin Rolü Üzerine” başlıklı konuşmasında, cumhuriyet ve bilimin özgür düşüncenin temel dayanakları olduğunu vurguladı.

“Sorumluluk Bilinciyle Güçlenir”

Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Cumhuriyet’in yalnızca bir yönetim biçimi değil, bireylerin ülke kalkınmasına aktif katılımını gerektiren bir sistem olduğunu belirtti.

“Cumhuriyet, halkın sadece yöneticisini seçip bıraktığı bir biçim olarak değil, her bireyin ülkenin kalkınması ve yönetimin iyi işlemesi için sorumluluk almasını gerektirir” diyen Böyükata, bilimin bu dönüşümün motor gücü olduğunu ifade etti.

“Bilimsel Üretim Kalkınmanın Anahtarıdır”

Konuşmasında bilimsel üretimin ve nitelikli bilginin gelişim üzerindeki etkisine değinen Böyükata, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişle başlayan zihniyet değişiminin önemini vurguladı.

1933 Üniversite Reformu’nun Türkiye’de bilimsel gelişimin dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Böyükata, “Üniversiteler yalnızca bilgi aktaran değil, bilgi üreten ve bu bilgiyi topluma yansıtan kurumlar haline gelmelidir” dedi.

Gençliğe Bilim ve Sorgulama Çağrısı

Prof. Dr. Böyükata, gençlere yönelik mesajında sorgulayıcı düşünmenin ve bilimsel merakın önemine dikkat çekti.

Cumhuriyetin ilkelerinin bilimin özgürce uygulanmasıyla güçleneceğini söyleyen Böyükata, “Cumhuriyet doğru kullanılan akılla güçlüdür” ifadelerini kullandı.

Bilim ve teknolojinin toplumsal refahı artırmadaki etkisini örneklerle anlatan Böyükata, araştırma kültürü, Ar-Ge yatırımları, inovasyon ve beyin göçü konularına da değindi.

Katılımcılardan Yoğun İlgi

Söyleşi sonunda Yozgat İHH Temsilcisi Fatih İzci, Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür ederek, “Gençlerimiz için ufuk açıcı bir buluşma oldu” dedi.

Katılımcılar, Cumhuriyet’in bilimin ışığında ilerlemesi gerektiği yönündeki mesajları ilgiyle dinledi.