Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından ilk kez düzenlenen Türkiye Üniversiteler Yağlı Güreş Şampiyonası, Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde Edirne'de yapıldı. Yarışmada Yozgat Bozok Üniversitesi, Türkiye 3'üncülüğünü elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi'ndeki çayırda Spor Toto Teşkilatı'nın destekleriyle gerçekleştirilen şampiyonaya 8 üniversiteden 62 pehlivan katıldı.

Yağlı güreşi üniversiteler düzeyinde, spor ve akademik anlamda geliştirmek amacıyla düzenlenen şampiyonada Antrenör Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden Doç. Dr. Hakan Yarar ve Doç. Dr. Ercan Polat yönetiminde müsabakalara çıkan Bozok Üniversitesi güreş takımı sporcularından deste büyük, küçük, orta küçük, orta büyük boylarında yarışarak 3 bronz madalya kazandı.

Muhammed Mustafa Keleş, Tansel Umut Örtücü ve Oğuz Kayar Türkiye 3'üncülüğü elde etti. Şampiyonaya Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim de katıldı.

Bozok Üniversitesi güreş takımının Türkiye 3'üncülüğü derecesi almasından dolayı bir açıklama yapan Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Türk sporunun en güzide, en başarılı ve en çok madalya alan sporu, ata sporumuz olan güreştir. Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Güreş Takımımız da bu yıl ilk defa düzenlenen Üniversitelerarası Güreş Şampiyonasında 3'üncülüğü elde ederek başarılarıyla bizleri gururlandırmıştır. Dekanımız başta olmak üzere, antrenör hocalarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını temenni ediyorum” dedi. Haber Merkezi