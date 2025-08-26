Lise mezunları için farklı yollarla kamuya giriş imkanı bulunuyor. 2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre yüz binlerce aday tercih ettiği okula yerleşemedi. Yerleşemeyen adaylar yeni planlamalar yapmaya başlarken, memur olmak isteyen lise mezunları için farklı seçenekler öne çıkıyor.

Lise Mezunlarına Memurluk Yolu

Lise mezunu olarak memur olmak isteyen adaylar için iki yol bulunuyor. İlk yol, KPSS şartı olmadan yapılan personel alımları. Örneğin Sağlık Bakanlığı’nın en az ilkokul mezunlarından KPSS’siz işçi alımı yaptığı, benzer şekilde farklı kurumların da bu yöntemle alım yaptığı belirtiliyor.

İkinci yol ise 2026 yılında yapılacak lise KPSS’ye hazırlanmak. Sınavda alınacak yüksek puan ile seçim öncesinde yapılması beklenen memur alımlarında adaylara avantaj sağlanacak.

Maaşlar Dikkat Çekiyor

Mevcut durumda lise mezunu bir zabıt kâtibinin maaşı 51 bin 145 lira seviyesinde bulunuyor. Lisans veya ön lisans mezunu zabıt kâtibinin maaşı ise 51 bin 386 lira. Aradaki farkın 341 lira olması, üniversite mezunları ile lise mezunlarının maaşlarının birbirine yakın olduğu yönünde tartışmalara neden oluyor.

Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?

Lise mezunları için alım yapılabilecek kadrolar arasında şu meslekler yer alıyor:

Güvenlik görevlisi

İnfaz koruma memuru

Mübaşir

Zabıt kâtibi

Hizmetli

Temizlik görevlisi

Sekreter

Zabıta memuru

İtfaiye eri

Düz memur

2026 KPSS sonrası bu kadrolara yoğun alım yapılması bekleniyor.