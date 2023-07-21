Başarı gösteren öğrencileri tebrik ederek bir açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Aslı Güzelsoy, Mehmet Çelik ve Zeynep Sude Başer’in başarılarını tebrik etti.

Yozgat Lisesi’nden mezun eşit ağırlık alanından Aslı Güzelsoy Yozgat 1’incisi ve Türkiye 54’üncüsü oldu. Sayısal alanda ise Yozgat Şehitler Fen Lisesi mezunları Mehmet Çelik Yozgat 1’incisi ve Türkiye 335’incisi, Zeynep Sude BaşerYozgat 2’ncisi ve Türkiye 455’incisi olarak açıklandı.

Müdür Yazıcı açıklamasında, “Yükseköğretim Kurumları Sınavında büyük başarı göstererek derece yapan öğrencilerimiz bizi yine gururlandırdı. Derece yapan öğrencilerimizi, velilerimizi, öğretmen ve yöneticilerimizi tebrik eder, öğrenim hayatlarında başarılar dileriz” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan