Yozgatlı öğrencilerin de ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2023 için geri sayım başladı. 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak olan YKS öncesi Tercih Uzmanı Ergin Sarar, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 34 yaş üstü kadınlara devlet üniversitelerinde ek kontenjan, depremzede öğrencilere ise deprem bölgesindeki devlet üniversitelerinde genel kontenjanın dışında ilave yüzde 25 ek kontenjan tanımladığını hatırlattı.

YKS 2023, 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak. Tercih Uzmanı Ergin Sarar, YKS öncesi aday öğrencilere tavsiyelerde ve hatırlatmalarda bulundu. Sarar, adayların sınava kalan süreyi daha verimli değerlendirmesi gerektiğini belirterek, “Telefonda sosyal medyada geçireceği zamanı biraz daha azaltarak kalan son günlerini daha fazla deneme çözüp özellikle farklı soru tarzlarını görmeleri çeşitli sorularla karşılaşmaları anlamında fırsatı sunacaktır. Bu bağlamda eski yıllarda çıkmış ÖSYM soruları ile gerçek sınav deneyimi yaşayarak eksik konularınızı daha net görmek ve sınavda süreyi kullanma hususunda eksikliklerinizi tamamlama fırsatı elde edebileceklerdir. Farklı soru tipleriyle karşılaşmak kendine güveni artırıp kaygı düzeyini düşecektir. Bu durum da öğrencinin sınavda başarısız olacağım kaygısını yenmesine neden olacaktır” ifadelerini kullandı.

“BİR KAYGI NEDENİ DEĞİLDİR”

Sınavdan sonra öğrencilerde yeni bir kaygının başladığını söyleyen Doğuş Üniversitesi Tercih Uzmanı Ergin Sarar, “Öğrencilerde aldığım puanla istediğim üniversite ve istediğim bölüme yerleşebilecek miyim kaygısı başlıyor. Sınav öncesi ve sonrası kaygı düzeylerini azaltmak için son günlerini verimli kullanması öğrencileri için önem arz etmektedir. Sınav öncesi bazı rutinlere bağlı kalmak sınav performansına katkı sağlayacaktır. Sınava kalan son günlerinizde uyku ve yemek düzeninizde rutinin dışına çıkmayın. Olumsuz ortamlardan kaçınıp size keyif veren sohbet ortamında zamanınızı değerlendirin. Şunu hiçbir zaman unutmayın sınav zor ise herkese zor, sınav kolay ise herkese kolaydır. Sınav bir sıralama sınavı olduğundan sınavın kolay veya zor olması sizin için bir kaygı nedeni değildir” dedi.

“YÜZDE 25 KONTENJAN AYRILDI”

YÖK 34 yaş üstü kadınlara devlet üniversitelerinde ek kontenjan, depremzede öğrencilere ise deprem bölgesindeki devlet üniversitelerinde genel kontenjanın dışında ilave yüzde 25 ek kontenjan tanımladığını hatırlatarak detayları hakkında bilgi veren Sarar, şu ifadeleri kullandı: “Yükseköğretim Kurulu, 2023 YKS deprem bölgesindeki illerde bulunan devlet üniversitelerinde merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programların genel kontenjanı dışında ilave yüzde 25 kontenjan ayrılmasını kararlaştırdı. Depremzede adaylar tercih sayısına bağlı olarak ve önceliklerine göre tercih sırasını gözeterek, genel kontenjanlarla birlikte kendilerine ayrılan ilave kontenjan dâhilindeki programlardan tercih yapabilecek. Bu kontenjanların dışında vakıf üniversitelerindeki her bir programa, 2547 sayılı Kanun'da öngörülen yüzde 15 burslu öğrenci okutulması yükümlülüğü çerçevesi dışında olmak üzere ve çift diploma hariç depremzede YKS adayları için 1'er kontenjan ayrılacak.”

“34 YAŞ ÜSTÜ KADINLAR KONTENJANI”

Farklı nedenlerle üniversiteye gidememiş 34 yaş üstü kadınlara bu yıl ilk kez devlet üniversitelerinin ön lisans ve lisans programlarında kontenjan ayrıldığını belirten Sarar, “1 Ocak 2023 itibarıyla 34 yaşını tamamlamış kadınlar için devlet üniversitelerinin merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan ön lisans ve lisans programlarında ‘34 Yaş Üstü Kadınlar Kontenjanı’ ayrıldı. Bu haktan daha önce herhangi bir lisans programından mezun olmayan kadınların yararlanabilecek. Daha önce bir önlisans programından mezun olanlar ise sadece lisans programları için ayrılan kontenjanları tercih edebilecekler” şeklinde konuştu. İHA/Haber Merkezi