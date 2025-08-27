Adayların bu yıl en çok tercih ettiği bölümler arasında istihdam oranı yüksek olan yapay zekâ, dijital teknolojiler ve bilişim alanları öne çıktı. Bu sene ilk kez açılan yapay zekâ, büyük veri, siber güvenlik ve dijital teknolojiler temelli lisans ve önlisans programları da yine üniversitelerde yoğun ilgi gördü.Tarımda Dijitalleşme Öne Çıktı

Yeşil dönüşüm odaklı enerji verimliliği, karbon yönetimi, doğa koruma ve biyolojik çeşitlilik gibi alanlara yönelik programlar da tercih döneminde öne çıkarak dikkat çekti.

Tarımda dijital teknolojiler, hassas tarım ve tarımsal robotlara yönelik programların yanı sıra sağlıkta dijital altyapı, uzaktan sağlık hizmetleri ve tıbbi veri işleme odaklı bölümler de adaylardan yüksek talep aldı.

Yeni Bölümlerde Yüzde 100 Doluluk Görüldü

Bu yıl ilk kez açılan tüm bu programlar, devlet üniversitelerinde yüzde 100 doluluk oranına ulaştı bu sayede dijital ve yeşil dönüşüm odaklı yeni nesil meslekler öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Adayların Yerleşme Oranları

Son sınıf derecesinde tercih yapan 394 bin 450 adaydan 234 bin 411’i yükseköğretim programına yerleşti.

Bu adaylardan 133 bin 700’ü lisans, 87 bin 740’ı önlisans, 12 bin 971’i ise Açıköğretim Fakültesi programlarında öğrenim görmeye hak kazanmış oldu.

Geçen Yıllarda Yerleşemeyen Adaylara Yeni Fırsat

Önceki yıllarda herhangi bir programa yerleşememiş olan 727 bin 693 adaydan 391 bin 517’si ise bu yıl bir yükseköğretim programına yerleşme şansı buldu bu sayede yükseköğretimde erişim oranı daha da genişledi.