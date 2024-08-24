2024 YKS sonuçlarına göre, üniversitelere genel yerleştirme ve kayıt işlemleri dün itibarıyla sona erdi. Şimdi ise mazeretli kayıtlar yapılacak. Herhangi bir nedenle kaydını gerçekleştiremeyen adaylar, bu yıl bu haktan yararlanabilecekler. Mazeretli kayıt süreci 26 Ağustos'ta başlayacak ve 2 Eylül'de sona erecek.

Bu yıl YKS'ye katılan 2 milyon 755 bin 301 adayın 1 milyon 670 bin 205’i tercih yapma hakkı kazandı. Bu adaylardan 802 bin 170'i örgün lisans ve ön lisans programlarına, 185 bin 218'i ise Açıköğretim Fakültesi (AÖF) lisans ve ön lisans programlarına yerleşti. Toplamda, lisans ve ön lisans programlarına yerleşen aday sayısı 987 bin 388 oldu.

Buna rağmen, devlet ve vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 20 bin 826, vakıf üniversitelerinin ön lisans programlarında ise 2 bin 912 kontenjan boş kaldı. Toplamda, üniversitelerde 23 bin 738 kontenjan dolmadı. Ayrıca, KKTC ve diğer ülkelerdeki üniversitelerin lisans programlarında 4 bin 934, ön lisans programlarında ise 272 kontenjan boş kaldı. Şimdi tüm gözler ek yerleştirme sürecine çevrildi.

Adaylar, bir yükseköğretim programına yerleşseler bile kayıt yaptırmamayı tercih edebiliyor, bu da boş kontenjanların artmasına neden oluyor. Boş kalan kontenjanlar için ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Ancak, merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar, ek yerleştirme için başvuruda bulunamayacak.

Genel yerleştirmenin ardından ek yerleştirme kılavuzu yayımlanacak. Ek yerleştirme tercihi yapacak adayların bu kılavuzu dikkatle incelemesi gerekiyor. Boş kontenjanlar için tercih yapacak adaylar, verilen süre içinde tercihlerini hazırlamalı ve programların özel şartlarını göz önünde bulundurmalı. Geçtiğimiz yıl ek yerleştirme süreci eylül ayı ortasında başlamıştı. Bu yıl da benzer şekilde, ek yerleştirmelerin eylül ayında başlaması bekleniyor.