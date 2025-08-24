YKS tercih ve yerleştirme sonuçları 2025 için ÖSYM sonuçların açıklanması için öğrenciler sabırsızlıkla bekliyor.

2025 YKS tercih süreci, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresi ve Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden 1-13 Ağustos tarihlerinde uygulandı.

Milyonlarca aday, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle tercihlerini uygulayarak üniversite hayallerini gerçekleştirmek için yaklaştı.

ÖSYM’nin yerleştirme işlemlerini tamamlamasından sonra, sonuçların sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden açıklanması bekleniyor. Fakat, ÖSYM’den henüz resmi bir açıklama bulunmadı.

Yerleştirme Sonuçları Ne Zaman?

ÖSYM’nin yayımladığı 2025 YKS tercih kılavuzuna göre, üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında uygulanacak.

Elektronik kayıt işlemleri ise 1-3 Eylül 2025 tarihlerinde e-Devlet üzerinden uygulanacak. Bu takvim doğrultusunda, yerleştirme sonuçlarının en geç 29 Ağustos 2025 Cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor.

Geçmiş senelerde, tercih sonuçları genellikle tercih döneminin bitiminden 7-15 günün ardından duyurulmuştu. Örneğin, 2024 YKS tercih sonuçları 13 Ağustos’ta açıklanmış, 2023’te ise 19 Ağustos’ta erişime uygulanmıştı. Bu verilere dayanarak, 2025 YKS yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayının son haftasında, muhtemelen 25-29 Ağustos tarihlerinde açıklanacağı tahmin ediliyor.