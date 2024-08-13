2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2024-YKS yükseköğretim programlarına merkezî yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yazılı açıklamada, adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden 13 Ağustos tarihinde saat 10.10'dan itibaren öğrenmeye başladı. Ayrıca açıklamada, Yerleştirme Sonuç Belgesinin basılmayacağı ve adayların adreslerine gönderilmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, 2024-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacağı ifade edildi.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerektiği vurgulanan açıklamada, elektronik kayıt yapan adayların, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapabileceği ifade edildi.

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