YKS ek tercihlerin ne zaman başlayacağı gündemde. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 19-23 Ağustos tarihleri arasında kayıtlarını yaptı. Elektronik kayıtlar 21 Ağustos tarihinde sona erdi. Ancak YÖK, öğrencilere 2 Eylül'e kadar mazeret kayıt hakkı tanındığını belirtti. YKS ek tercih ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde…

YKS EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih tarihleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Geçtiğimiz yıl ek tercihler 12 Eylül'de başlamıştı. Bu bağlamda, bu yıl da ek tercihlerin eylül ortasında başlaması öngörülüyor.

YKS EK YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek. 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonucunda boş kalan veya kayıt yapılmayan kontenjanlar için ÖSYM tarafından merkezi ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede, yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuruda bulunamayacak. 2024-2025 öğretim yılı için ek yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Adayların, tercih yapmadan önce kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercihlerinin kılavuz bilgilerine uygun olması gerektiğinin altı çizildi.