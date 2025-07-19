Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlıyor. ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih takvimini duyurdu. Adaylar, belirlenen tarihler arasında tercih işlemlerini gerçekleştirecek.

Tercih İşlemleri 30 Temmuz’da Başlayacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025-YKS tercihleri 30 Temmuz'da başlayacak ve 11 Ağustos'ta sona erecek. Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecek.

Tercih Kılavuzu Yayımlanacak

2025-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmelerde, programların kontenjanları ve özel koşulları dikkate alınacak. Bu bilgilere “2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”ndan ulaşılabilecek. Kılavuz, ÖSYM tarafından tercih süreci öncesinde erişime açılacak.

Adaylar Kılavuzu Dikkatle İncelemeli

Tercih yapacak adayların, tercih sürecinde hataya düşmemek adına kılavuzda yer alan kontenjan ve koşulları dikkatle incelemeleri önem taşıyor. Tercih işlemleri süresince herhangi bir güncelleme olması durumunda bilgiler ÖSYM'nin resmi kanallarından duyurulacak. TERCİH EKRANI