YKS tercih dönemi sona erdi ve gözler tamamen ÖSYM'ye çevrilmiş durumda. Adaylar, YKS sonuçlarının bir an önce açıklanmasını bekliyor. ÖSYM'nin resmi takviminde sonuçlar için net bir tarih belirtilmemekle birlikte, geçmiş yılların deneyimleri bu konuda bizlere önemli ipuçları veriyor.

Ne Zaman Açıklanacak?

Geçmiş yıllara bakıldığında, üniversite yerleştirme sonuçları genellikle ağustos ayının son haftasında adayların erişimine açıldı. Bu yıl da benzer bir takvim bekleniyor. Üniversite kayıtlarının 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacağı göz önüne alındığında, sonuçların en geç 25-29 Ağustos tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

YKS Tercih Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

Sonuçlar açıklandığı anda, adaylar yerleştirme sonuçlarını sorgulamak için ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası olan sonuc.osym.gov.tr adresini kullanabilir. Buraya, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle giriş yaparak sonuçlarına ulaşabilirler. Ayrıca, ÖSYM'nin mobil uygulaması üzerinden de sonuçlara kolayca erişim sağlamak mümkün.