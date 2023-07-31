Yine zirvede, yeniden zirvede

Öz Sağlık İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Mehmet Akyol, “Algılara en güzel cevabı işçi verdi. 214 bin 438 üye sayısı ile işkolu liderliğini aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

Öz Sağlık İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Mehmet Akyol, Öz Sağlık İş Sendikası, sağlık ve sosyal hizmet işkolunda 214 bin 438 üye sayısı ile tüm algıları, tüm oyunları boşa çıkartarak zirvedeki yerini koruduğunu ifade etti.

ÜYE SAYIMIZ 15 BİN ARTTI

Açıklanan istatistiklere göre Öz Sağlık İş Sendikası yine Türkiye’nin en büyük 3’üncü Sendikası unvanını da sürdürdüğünü belirten Başkan Akyol, “Özellikle son aylarda sosyal medya üzerinden üyelerimizin istifa ettiği, başka sendikalara geçtiği yönünde başlatılan kampanyalara da en güzel cevabı sağlık ve sosyal hizmet işçileri verdi. Ocak ayından bu yana Sendikamızın hem sahada sürdürdüğü çalışmalar, hem de Genel Merkez olarak hükümet nezdinde yürütülen ısrarlı çalışmalar sağlık ve sosyal hizmet işçisinin takdirini kazandı. Yayınlanan Temmuz ayı istatistiklerinde Sendikamızın üye sayısı bırakın azalmayı, bir önceki döneme göre 15 bin artarken, bize en yakın sendikanın tüm algı ve oyunlarına sağlık ve sosyal hizmet işçisi rakamlarla cevap verdi” ifadelerini kullandı.

HANİ AİLE BAKANLIĞI’NDA YETKİYİ ALMIŞTINIZ?

Yayınlanan istatistikler sahadaki algı oyunlarını da bir bir ortaya koyduğunu söyleyen Başkan Akyol, “Ocak ayından bu yana üye sayısını sadece bin 500 artıran Türkü Sağlık İşçileri Sendikası’nın sosyal hizmet işçisini kandırmaya yönelik algıları da boşa çıkmış oldu. Ek Protokolle ilgili olarak elini dahi kıpırdatmayan, talep dahi etmeyen Türk Sağlık, Sendikamız Öz Sağlık’ın gece gündüz demeden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda yürütmüş olduğu mücadeleye hemen her gün sosyal medya üzerinden algı oyunları ile saldırmıştı. Öz Sağlık İş’in üyesi ve sağlık ve sosyal hizmet işçisi nezdindeki itibarını sarsacaklarını zanneden çevrelere en güzel cevap sağlık ve sosyal hizmet işçisi vermiş oldu. Bir önceki döneme göre 15 bin yeni sağlık ve sosyal hizmet işçisi sendikal mücadelede haklarını Öz Sağlık İş’e teslim etmiş oldu. Yalanlarla sarsamazsınız, Algılarla kandıramazsınız, Sağlık ve Sosyal Hizmet işçisinin haklı mücadelesi yine Öz Sağlık İş’e emanet. Bu zafer üyesinden teşkilatlarına genel merkezine kadar Öz Sağlık İş Ailesinin ortak zaferidir. Hepimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu. Alpaslan Demir