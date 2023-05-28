Birçok gencin katılım sağladığı doğa yürüyüşünün bu yıl ilki gerçekleştirildi. Gençlerin sosyalleşmesine katkı sağlayan ve spor sevgisini aşılayan doğa yürüyüşü etkinliğine SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz da katılım sağladı. SORGED ve düzenledikleri eğitimler hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Uğuz, gençlerin derneğe gelip faaliyetlere katılmalarını ve kendilerini geliştirebilecekleri alanların olmasını hayal ettiğini ve bu hayalinin kısmi olarak gerçekleştirildiğini söyledi.

Katılımcı gençlerin de çok memnun kaldığı doğa yürüyüşü etkinliği sonrasında konuşan gençler bu tür faaliyetlerin hep olması gerektiğini söyleyerek SORGED tarafından yapılan etkinliklere devamlı olarak katılacaklarını bildirdiler.

“GENÇLERİ FAYDALANDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Avrupa Komisyonunda koordineli olarak yürüttükleri 4 tane projelerinin olduğunu kaydeden Başkan Uğuz, şu şekilde konuştu: “Kurulduğumuz yılda bir hayalimiz vardı. 3-5 yıl sonra bu hayalimizi gerçekleştirme ümidiyle bu projelerimizi, faaliyetlerimizi yürütmeye başladık. Bir gençlik merkezi olmak hayalimizdi. Gençlerin derneğimize gelip faaliyetlere katılmalarını, kendilerini geliştirebilecekleri alanların olmasını hayal ettik. Bunu da şuan tamanlamıyla olmasa bile büyük bir oranda gerçekleştirdik. Daha çok fazla eksiğimiz ve ihtiyacımız var. Elimizden geldiği kadar faaliyetleri sağlamaya çalışıyoruz. Biz proje bazlı çalışıyoruz. Derneğimizin ilk kurulduğunda 20 metre karelik bir ofisimiz vardı. 20 metre karelik ofisten sonra 100 metre karelik bir ofise ve şu an 200 metre karelik ofise geçtik. Ofisimizde bulunması gereken bütün materyaller mevcut. Burada gençlere hizmet veriyoruz. 9 yıllık süreçte gerçekten iyi bir noktadayız. Bizler proje hazırlıyoruz çünkü hem ülkemizde Gençlik Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı gibi birçok kurum ve kuruluşlar proje çağrısına çıkıyor ve biz bu projelerden yararlanıp Yozgat’taki gençleri faydalandırmaya çalışıyoruz. Bunun dışında biz Avrupa Komisyonu ile de çalışıyoruz. Avrupa Komisyonuna hazırladığımız projeleri gönderiyoruz. Şuanda Avrupa Komisyonunda koordineli olarak yürüttüğümüz 4 tane projemiz var. Bu projeler önemli bir başarıdır. Çünkü Avrupa Komisyonundan proje geçirmek kolay değildir.”

“9 YILDIR ÇALIŞIYORUZ”

Gençlerin yurt dışına gitmesi gerektiğini söyleyen ve bunun önemine vurgu yapan Uğuz, SORGED’in faaliyetlerini anlatmaya devam etti. Uğuz, “Bugüne kadar çok fazla ve farklı etkinlikler düzenledik. Spor, sanat, kültür üzerine etkinlikler yaptık. Her yıl bir temamız var. Bu yıl ki temamız da spor. Gençleri spor aktiviteleri ile buluşturmaya çalışacağız. Bir deprem meydana geldi. Bu deprem nedeniyle bizim de deprem bölgesine yardımlarımız oldu. Gönüllü takım kurduk. Takım, Sorgun’a gelen depremzede ailelerin evlerini temizledi. Onların evlerinin yerleştirilmesine katkı sağladı. Kampanyamız oldu. Depremzede çocuklara oyuncak gönderdik. Bunların hepsini de Valilik aracılığı ile yaptık. Artık dışarda doğa aktiviteleri, çevre aktiviteleri düzenleyeceğiz. 2014 yılının sonunda kurulduk. 2015 yılının sonunda ise faaliyetlerimiz başladı. Yaklaşık 9 yıldır çalışıyoruz. 500’den fazla genci yurt dışına gönderdik. Tamamen ücretsiz şekilde gönderdik. Yeme, içme, konaklamakta gibi ücretleri devlet karşılıyor. SORGED’in kendi bütçesinden değil devlet tarafından karşılanıyor. Projeler hazırlıyoruz, devletimiz bu projeleri bizlere sağlıyor. Biz de bu aldığımız proje fonları ile gençleri yurtdışına gönderiyoruz. Dolayısıyla da buradan da devlet büyüklerimize teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ben de kendimi bir projeyle geliştirdim, yetiştirdim. 2010 yılında katıldığım bir proje ile aslında buralara geldim. Yurt dışına birçok gencimiz gitsin, ufku açılsın, vizyonu gelişsin. İş bulma sürecinde çok fazla etki yaratıyor. Yurtdışından ise buraya 300’den fazla genç, akademisyenler, öğretmenler geçirdik. En son Ramazan Bayramından sonra 8 kişilik bir ekibimiz geldi. Sporla teması ile ilgili çalışmamız oldu. Burada Bozok Üniversitesi Kariyer Merkezi’nde yaklaşık 70 gence, sekiz hocamız eğitim verdi. Öğrencilere sağlıklı yaşam ve spor üzerine, Portekiz, Romanya, İspanya’da katılabilecekleri Yükseklisans fırsatlarından bahsettiler. Yine aynı şekilde Sorgun’da bulunan lise öğrencileri ile hocalarımızı buluşturduk. Aynı konuda ve temada onlara eğitimler verdi. Çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık her yıl 50-60 gencimizi yurtdışına gönderiyoruz. Şuan yine bir Avrupa Dayanışma Programı kapsamında 3 İtalyan gönüllü Sorgun’dalar. 1 ay burada spor aktivitesi ve farklı etkinlikler üzerine etkinlikler düzenleyeceğiz. Spor kurslarımız olacak” şeklinde konuştu.

“AMAÇ GENÇLERİN SOSYALLEŞMESİNİ SAĞLAMAK”

Doğa yürüyüşü hakkında konuşan SORGED gönüllüsü ve eğitmeni Hüseyin Alperen Arslan, Hiking ve Trekking sporları ile ilgili gençleri bilgilendirdiklerini aktardı. Günübirlik doğa yürüyüşü yaptıklarını belirten Arslan, “Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunuyum. Hem gönüllü olarak hem de eğitmen olarak Hiking, Trekking, doğa yürüyüşleri gibi konularda ve birçok spor branşında elimden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyorum. Eğitim vermeye çalışıyorum. Bugün Hiking yaptık yani günübirlik doğa yürüyüş yaptık. Gençler içinde bulundukları il veya ilçe şartlarında sosyalleşmeleri için güzel bir etkinlik oldu. Çünkü kısıtlı kaynaklar var. Bu kadar genci bir araya toplayıp da bu tür etkinlikler yapmakta kolay bir şey değil. Bu yüzden Halil Hocama ve SORGED’e teşekkür ederim. Hiking, Trekking’in farklarını anlattık yürüyüşe çıkmadan önce bu farklardan bahsettik. Sonrasında Hiking, Trekking’in için malzemelerimizi gösterdik. Elimizden geldiği kadar malzemelerin kullanımını kullanın amacını anlatarak ve tanımlama yaptık. Bunların asıl amacı zaten SORGED’e değil gençlerin etraflarındaki doğadaki zenginliklerinin farkına varıp kendilerinin de bu tür ortamlarda planlı bir şekilde sosyalleşmesini sağlamak. İtalya’dan gönüllü arkadaşlarımız geldi. 4 tane İtalyan gönüllümüz, 6 tane Türk, Sorgunlu ve Yozgatlı gençlerden oluşan gönüllü ekibin 1 ay boyunca devam edeceği bir spor aktivite var. Bunların içinde voleybol, bocce, badminton, yüzme, doğa yürüyüşleri, çevre aktiviteleri ve İngilizce konuşma kursumuz var. Bu şekilde gençlerin gelişimine katkı sağlıyoruz. Ben SORGED’i 1 yıl önce duydum ama yeni katılma fırsatım oldu. Son birkaç etkinlikte beraberiz. İlk duyduğumda SORGED’i ön araştırma yaptım. Böyle yurtdışına öğrenci yolluyorlar, bir sürü aktivite var. Bunları öğrendiğim zaman zaten direk bu oluşum içinde yer almam gerektiğini düşündüm. Çünkü benim de gençler gibi Sorgun‘da kısıtlı imkânlarım, sosyalleşme ihtiyacım vardı. Hem kendi adıma sosyalleşmek için hem de gençlere benden sonraki gelen nesillere fayda sağlayabilmek için kurulan çok güzel bir kuruluş olduğunu fark ettim. Halil Hocam aracılığıyla SORGED ile tanıştım. Birkaç etkinliktir beraberiz. Bundan sonra da inşallah beraber olacağız” diye konuştu.

GENÇLERİ KATILMAYA DAVET ETTİ

Doğa yürüyüşüne katılan bir genç Gülşah Aksu da açıklamada bulundu. Yapılan etkinlik ve SORGED hakkında konuşan Aksu, “Gazi Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği birinci sınıftayım. Bu projeyi arkadaşlarım sayesinde duydum. Sonrasında internetten araştırdım ve SORGED’i öğrendim. Bence gençler için çok güzel faaliyetler yapan bir dernek. Gençleri baya baya spora katan bir dernek zaten. Bu etkinlik de güzel geçti ve verimli oldu. Spor yapmış olduk. Hava da çok güzeldi. Birlikte bir şeyler yapmış olduk. Bütün gençlere katılmalarını tavsiye ederim. Genlerin kaçırmak istemeyecekleri bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ayrıca ben de yeni bir proje içerisindeyim. Bir aylık bir İtalya’ya gitme durumumuz oldu. Spor faaliyeti içeren bir projeyle birlikte 1-30 Temmuz arası İtalya’ya gideceğiz ve projemiz yapacağız. SORGED’e herkesi beklerim. Sorgun ve Yozgat’ın imkân olarak kısıtlı bir yer olduğunu düşünüyorum bu nedenle SORGED inanılmaz bir fırsat bizim için” dedi.

“DEVAMLI OLARAK KATILMAYI DÜŞÜNÜYORUM”

Etkinliğe katılan İhsan Arslan isimli genç ise, “Güzel geçti, doğa yürüyüş yaptık. Hiking ve Trekking tanımını öğrettiler bize. İkisinin farkını anladık. Güzel bir yürüyüş gerçekleştirdik. Bu gibi etkinliklerin yapılmasını hep isteriz. İnsan sağlığı ve kafa dağıtmak açısından katkı sağlayıcı bir etkinlik. Devamlı olarak katılmayı düşünüyorum. Voleybol, badminton alanlarında yapılan faaliyetleri de bekliyoruz. SORGED deyince doğayla iç içe olmak aklıma geliyor” ifadelerini kullandı. Sema Nur Koçaker/Melike Aslı Arslan