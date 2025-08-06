Saldırının ardından intihar eden zanlının daha önce de eşi hakkında tehdit ve hakaret suçlarından kaydının olduğu ortaya çıktı.

Tartışma Kanlı Bitti

Olay, 5 Ağustos Pazartesi günü öğle saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir ayrı yaşayan çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Boşanma aşamasında olan Salih Akkaş, eşi Saliha Akkaş’a bıçakla saldırdı. Saldırı sonucu ağır yaralanan Saliha Akkaş için çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Hastanede Hayatını Kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 40 yaşındaki Saliha Akkaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akkaş’ın TBMM’de görev yaptığı ve kamu personeli olduğu belirtildi.

Saldırgan Koca Olay Yerinde İntihar Etti

Saldırının ardından Salih Akkaş olay yerinden kaçmadı. Eşini bıçakladıktan sonra aynı bıçağı kendisine çevirerek intihar etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde şahsın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Salih Akkaş’ın cansız bedeni, olay yeri incelemelerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Daha Önce de Şiddet Uygulamış

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Salih Akkaş’ın daha önce de eşi Saliha Akkaş’a yönelik şiddet içerikli eylemleri nedeniyle adli işlem gördüğü ortaya çıktı. Zanlının, “Eşe karşı tehdit ve hakaret” ile “Uzaklaştırma kararını ihlal” suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma Sürüyor

Polis olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Bu vahim olay, bir kez daha aile içi şiddetin ne denli yıkıcı sonuçlara yol açabileceğini gözler önüne serdi. Kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik çağrılar ise toplumun farklı kesimlerinden yükselmeye devam ediyor.