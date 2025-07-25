Yozgat’ta Merkez Cezaevi yolu, belediye asfalt plenti altında çıkan yangın, itfaiye ve diğer ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yozgat Valiliği’nden yapılan açıklamada, yangının anız, ot ve mera yakılmasından kaynaklandığı belirtildi.

Kuvvetli rüzgar ve yoğun dumana rağmen ekiplerin zamanında müdahale ettiği yangında, alevlerin ormanlık alana ve yerleşim yerlerine sıçraması engellendi.

Yangının ardından açıklama yapan Yozgat Valiliği, ihmalkârlığın devam ettiğine dikkat çekerek, “Yaptığımız tüm uyarılara rağmen halen ekiplerimiz, ihmalden kaynaklanan anız, ot ve mera yangınıyla mücadele ediyor” ifadelerine yer verdi.

Valilik açıklamasında, “Lütfen anız, mera ve otları yakmayalım, ateşli piknik yapmamaya özen gösterelim. Böyle bir durumda ateşin tamamen söndüğünden emin olmadan bulunduğumuz yeri terk etmeyelim. Ormanlık alanlarda, ekili arazilerin bulunduğu yerlerde, kuru otların bulunduğu alanlarda etrafımıza sigara izmariti, cam ve yangın çıkarabilecek her türlü materyalleri atmayalım.”

Yangın riskine karşı çiftçilere de çağrıda bulunulan açıklamada, “Değerli çiftçilerimiz, hasat yaparken olası bir yangın riskine karşı biçerdöverlerimizin ve balya makinalarımızın yanında tankerle su bulundurmaya özen gösterelim” denildi.