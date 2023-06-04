Sorgun stadyumunda gerçekleştirilen mezuniyet şöleni, Kur-an’ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Düzenlenen programa İl Müftüsü Ali Gülden, Sorgun Belediye Başkan Vekili Mesut Temir, Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, hayırsever iş insanı Faik Ünal, 4-6 yaş Kur-an Kursu Öğreticileri ile öğrenci ve velileri katıldı.

Müftü Ali Gülden programda yaptığı konuşmada 4-6 yaş Kur-an Kurslarının önemine değinerek öğretici öğrenci ve velilere teşekkür etti.

Minik öğrencilerin çeşitli oyun gösterileri düzenleyerek Kur’an-ı Kerim okudu. İstiklal marşının on kıtasını ezberden okuyan öğrenciler yine ezberden dua ve sureleri katılımcılara sundular. Programda dini ve milli değerlerin temsilen çeşitli sunumlar gerçekleştirilirken, semazen gösterimi ve mehter marşı sunumu da yapıldı. Temsili Kabe tavafı ve ilahiler ile devam eden program cemaatle örnek namaz kılınması ve çocukların duası ile son buldu.

Müftü Gülden program sonunda İlçe Müftüsü Mustafa Kayış ve Kur’an Kursu öğreticilerine plaket takdim etti. Alpaslan Demir