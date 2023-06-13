Düzenlenen programa İlçe Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, Çekerek İlçe Müftüsü Fazıl Saraç, veliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü Fazıl Saraç, “0-6 yaş grubunda alınan eğitimin bireyin hayatında iz bıraktığını yıllara sa'ri etkisinin pedegoglar tarafından kanıtladığını ve bu yüzden okul öncesi eğitim fikrinin ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Program Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel'in öğreticilere teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi. Haber Merkezi