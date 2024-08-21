Yozgat İl Özel İdaresi koordinesinde Akdağmadeni ilçesine yapılacak Kapalı Sistem Tarımsal Sulama Tesisinin ihalesi ve yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanacağı bildirildi.

Akdağmadeni ilçesine bağlı Akçakışla köyünde ihalesi ve yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanacak olan Kapalı Sistem Tarımsal Sulama Tesisi bölgesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreter Nazif Yılmaz incelemede bulundu.

Bölgeyi ziyaret eden Nazif Yılmaz, yetkililerden konu ile ilgili bilgi aldı.

Konu ile ilgili İl Özel İdaresi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Genel Sekreterimiz Nazif Yılmaz, Akdağmadeni ilçemize bağlı Akçakışla köyünde ihalesi ve yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanacak olan Kapalı Sistem Tarımsal Sulama Tesisi bölgesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı” denildi.

Nazif Yılmaz ise “Köylerimizdeki suyun daha etkin ve doğru kullanılması için çalışıyoruz” dedi.