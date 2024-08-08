Yılmaz Katmer, 20 Ekim 1966'da Rize'nin Pekmezli köyünde dünyaya geldi. Eğitim hayatına Rize Ticaret Lisesi'nde başlayan Katmer, ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümünde öğrenim gördü.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, yüksek lisansını Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü'nde tamamladı.

Profesyonel kariyerine serbest muhasebeci olarak devam eden Katmer, şu anda Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanına sahiptir ve iki farklı şirketin ortaklar kurulu başkanlığını yürütmektedir.

Ayrıca, Rize Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası, Rize Ticaret ve Sanayi Odası, Rize Ticaret Borsası, Çay-Kur Rize Spor Kongre Üyeliği ve Disiplin Kurulu Başkanlığı, Müsiad Rize Şubesi, Ensar Vakfı Rize İl Yönetim Kurulu, Şeyh Camii Yaptırma Derneği ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Vakıf Meclis Üyeliği gibi birçok kuruluşta aktif rol almaktadır.

Katmer, 2023 Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde Rize AK Parti'den aday adayı olmuş ancak seçilememiştir. Ancak, AK Parti Rize İl Başkanlığına atanarak partide önemli bir göreve getirilmiştir.

AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle yapılan bu atama, partinin sosyal medya hesabından duyurulmuştur. Paylaşımda, eski il başkanı Hikmet Ayar'a ve onun yerine vekalet eden Yunus Çoruh'a teşekkür edilerek, yeni il başkanı Yılmaz Katmer'e başarı dileklerinde bulunulmuştur.