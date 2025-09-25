Yozgat’ta Tiyatro Gösterimi Sunulacak

Yozgat’ta kültür sanat alanında tiyatro gösterimi Yozgatlı sanatseverlerle buluşuyor. Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı “Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar” kitaptan uyarlanan iki kişilik oyun kadın erkek ilişkisini anlatan ve başlangıcından bittiği yere kadar olan sürecini konu alıyor.

Ne Zaman Gösterimde Olacak

Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı “Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar” 5 Ekim Saat 20.00’da Yozgat Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezinde gösterime girecek. Yozgatlı sanatseverler ve tiyatroseverler için sahnelenecek.

Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar Özeti

Oyunda edebiyatçı Gürbüz Vural ve ev hanımı olan eşinin hayatına seyirci kalınıyor. Oyun başından sonuna kadar çiftin evinde geçiyor. Hayatlarındaki alışkanlıkları nedeni ile sürekli olarak çatışan çiftin yaşadıkları zaman zaman kendilerine çekilmez gelirken okuyucuyu fazlasıyla güldürüyor. İkilinin herkes gibi günlük hayatta yaşayabilecekleri kıskançlıklar, sürtüşmeler ve anlaşmazlıklar Gürbüz Vural’ın umursamaz fakat aksine eşinin ciddi tavırları nedeniyle gülünç bir hal alıyor.

Yılmaz Erdoğan’ın Hayatına Dair Bilgiler

Kürt kökenli Türk oyuncu, yazar, şair, seslendirme sanatçısı, komedyen ve yönetmen. Sadri Alışık Ödülleri en iyi erkek oyuncu, Altın Kelebek Ödülleri en iyi komedi dizisi, AACTA en iyi yardımcı erkek oyuncu, Afife Tiyatro Ödülleri Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü sahibidir.

Yılmaz Erdoğan Kimdir?

Erdoğan 1967 yılında Nazım Erdoğan ve Süheyla Erdoğan'ın ortanca oğlu olarak dünyaya geldi. Ayrıca Anadolu Ateşi dans topluluğunun kurucusu Mustafa Erdoğan'ın küçük kardeşi, ses sanatçısı Deniz Erdoğan'ın ağabeyidir. İlk ve ortaokulu bitirdikten sonra Ankara Aydınlıkevler Lisesine devam eden oyuncu, lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesini kazandı. İstanbul'un Kocamustafapaşa semtinde 3 arkadaşının bekâr evine yerleşti. Eğitim hayatını yarıda bırakarak Ferhan Şensoy'un Nöbetçi Tiyatro kadrosuna katılmıştır.

Olacak O Kadar Kadrosunda Yer Aldı

İlk kez 1988 yılında Olacak O Kadar adlı televizyon komedi programının senaryo yazar kadrosunda yer aldı. 1993 yılında kendi yazdığı ve Demet Akbağ ile başrolünü paylaştığı Bir Demet Tiyatro isimli televizyon dizisi ile geniş kitleler tarafından tanındı. Erdoğan 1993-1998 yılları arasında Sanem Oktar ile evli kalmış, 1996 yılında Berfin Erdoğan isimli bir kız evladı dünya gelmiştir. 2006-2018 yılları arasında evli bulunduğu Türk sinema ve dizi oyuncusu Belçim Erdoğan ile evli olan sanatçının bu evlilikten 2010 yılında doğan Rodin Erdoğan isimli bir erkek çocuğu vardır.

Yılmaz Erdoğan Kitapları

