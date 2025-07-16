Yılmaz Büyükerşen 8 Kasım 1937 Eskişehir’de doğmuştur. Akademisyendir. Siyaset ile ilglinemiştir. Eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanıdır.

Yılmaz Büyükerşen(1)

19 Yıla Kadar Hapis Neden İstendi ?

Eski Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen için "haksız mal edinme" ve "görevi kötüye kullanma" 5 yıldan 19 yıla kadar hapis cezasıyla iddianame düzenlendiği iddia edildi. Büyükerşen’in yönetim kurulunda bulunduğu vakfa kayyum atanmıştı.

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iddia edilen iddianamede, Büyükerşen’in 2012 ile 2020 yıllarında görev süresi boyunca işlemleri incelendi. Savcılığın, söz konusu zamana ait yapılan incelemeler sonunda iki farklı suçtan cezalandırılması talebiyle dava açılmasını istediğini öne sürdü.

Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı'na (ESBAV), yönetim kurulunda olan eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve 6 kişi görevlerinden alınarak kayyum atanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi