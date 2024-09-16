Yaz aylarının gelmesiyle birlikte izin planlamalarını yapan kamu çalışanları için büyük öneme sahip olan bu karar, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) uzun süredir uyguladığı "yıllık izinlerin en fazla üçe bölünebileceği" kuralını geçersiz kılıyor.

KDK, bu düzenlemenin hem hukuka hem de çalışanların anayasal haklarına aykırı olduğuna karar verdi. Kararın ardından, kamu çalışanları yıllık izinlerini istedikleri kadar parçaya bölebilecek. İşte milyonlarca kamu personelini ilgilendiren bu kritik kararın ayrıntıları...

OLAYIN BAŞLANGICI: KGM ÇALIŞANININ İZİN TALEBİ REDDEDİLDİ

Kararın fitilini ateşleyen olay, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan bir memurun yıllık izin talebiyle başladı. Söz konusu çalışan, yıllık iznini daha kısa süreler halinde kullanmak istedi ancak KGM yönetimi, bu talebi geri çevirerek mevcut iç düzenlemeye göre yıllık izinlerin en fazla üç parçaya bölünebileceğini belirtti. Bu durumda mağduriyet yaşayan çalışan, yaşadığı sorunu Kamu Denetçiliği Kurumu’na taşıyarak hakkını arama yoluna gitti. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), memurun başvurusu üzerine konuyu incelemeye alarak detaylı bir araştırma süreci başlattı.

KDK’NIN İNCELEME SÜRECİ VE KARARI

Kamu Denetçiliği Kurumu, başvuru üzerine Karayolları Genel Müdürlüğü ile temasa geçti ve kurumun bu konuda gerekçeli bir açıklama yapmasını istedi. KGM ise, izinlerin üç parçaya bölünmesi kuralının kurum içi uygulamalara ve çalışma düzenine uygun olduğunu savunarak, bu kuralın değiştirilmesinin mümkün olmadığını belirtti. Karayolları Genel Müdürlüğü, bu uygulamanın çalışanlar arasında eşitlik sağladığını ve izinlerin kontrollü bir şekilde kullanılmasını temin ettiğini ileri sürdü.

Ancak KDK, bu savunmayı yeterli bulmayarak konuyu hukuki, sosyal haklar ve insan hakları çerçevesinde ele aldı. Yapılan değerlendirme sonucunda, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün izni üç parçaya bölme kuralının, çalışanların anayasal haklarına ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na aykırı olduğu kanaatine varıldı. KDK, çalışanların yıllık izinlerini kaç parçaya böleceklerine karar verme hakkının kendilerine ait olduğuna ve bu konuda herhangi bir sınırlamanın getirilemeyeceğine hükmetti.

KDK KARARIYLA İZİNLER ESNEK HALE GELDİ

Kamu Denetçiliği Kurumu, yıllık izinlerin bölünmesi konusunda herhangi bir sayı sınırlamasının getirilmemesi gerektiğine dair kararını açıklarken, bu tür kısıtlamaların çalışanların dinlenme hakkını ihlal ettiğini vurguladı. Kararın gerekçesinde, yıllık izinlerin çalışanların anayasal bir hakkı olduğu ve bu hakkın kullanımının sınırlanmasının hem hukuka hem de hakkaniyete aykırı olduğu belirtildi. KDK, izinlerin çalışanların iş-yaşam dengesi açısından esnek bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini ve bu uygulamanın, personelin iş verimliliği ile moralini artıracağını ifade etti.

KGM’YE 30 GÜNLÜK SÜRE: DÜZENLEMELER YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kararı doğrultusunda, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün izin uygulamalarıyla ilgili iç genelgelerini yeniden düzenlemesi gerekiyor. KDK, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bu düzenlemeleri yapması için 30 günlük süre tanıdı. Bu süre içinde, kurumun yıllık izinlerin bölünmesi konusundaki mevcut düzenlemelerini yeniden gözden geçirerek, meri mevzuata uygun bir şekilde değiştirmesi ve KDK’ya geri bildirimde bulunması gerektiği belirtildi. Aksi takdirde, yasal süreçlerin devreye gireceği ifade edildi.

BU KARAR KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN EMSAL NİTELİĞİ TAŞIYOR

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun verdiği bu karar, yalnızca Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanları için değil, aynı zamanda tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki personel için de emsal teşkil edecek. Zira bu karar, kamu çalışanlarının yıllık izin haklarını daha özgür ve esnek bir şekilde kullanmalarının önünü açıyor. Çalışanlar, bu karar sayesinde yıllık izinlerini daha verimli bir şekilde planlayabilecek ve dinlenme ihtiyaçlarını daha esnek biçimde karşılayabilecekler.

Uzun süredir gündemde olan yıllık izinlerin bölünmesi konusuna dair bu yeni gelişme, özellikle yoğun iş temposuna sahip kamu çalışanları için büyük bir rahatlama sağlayacak. KDK’nın bu kararı, kamu personelinin izin haklarını daha esnek ve özgür kullanabilmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İZİN HAKLARI KONUSUNDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun verdiği karar sonrası, kamu çalışanları için yıllık izinlerin kullanımında yeni bir dönemin başladığı söylenebilir. Artık memurlar, yıllık izinlerini kurumlarının koyduğu katı kurallar çerçevesinde değil, kendi ihtiyaçlarına göre planlayabilecek. Bu da çalışanların hem iş hayatındaki verimliliklerini artıracak hem de kişisel hayatlarına daha fazla zaman ayırabilmelerine olanak sağlayacak. Kamu çalışanları için izin haklarının esnek kullanımı, iş-yaşam dengesinin kurulmasında önemli bir adım olarak görülüyor.