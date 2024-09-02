Böbrek hastalıklarının tedavisinden tansiyon ve şeker hastalıklarına kadar geniş bir yelpazede kullanılan bu şifalı meyve, özellikle İç Anadolu Bölgesi’nde büyük bir öneme sahip.

Yozgat’ın Çandır, Çayıralan ve Boğazlıyan ilçelerinde dere kenarlarında kendiliğinden yetişen gilaburu meyvesi, yerel halk tarafından uzun yıllardır doğal bir tedavi yöntemi olarak kullanılıyor.

Her yıl kasım ayında olgunlaşarak hasat edilen gilaburu meyvesi, geleneksel yöntemlerle salamura edilip, kış aylarında meyve suyu olarak tüketiliyor. Bölgedeki üreticiler, gilaburu meyvesinin yılda ortalama 30 ton gibi önemli bir üretim kapasitesine ulaştığını belirtiyor.

BÖLGENİN TEK GİLABURU ALICISI: ÇANDIR’DAKİ TESİS

Yozgat’ın Çandır ilçesinde bulunan ve bölgedeki tek gilaburu alıcısı olan tesis, bu değerli meyvenin işlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Tesisin sahibi Mustafa Kır, gilaburu meyvesinin sağlık üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekerek, “Erciyes Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalarda gilaburu meyvesinin özellikle böbrek taşı ve kumu rahatsızlıklarında etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ayrıca, şeker ve tansiyon hastalarına da faydalı olduğu bilinmektedir,” dedi. Kır, kasım ayında başlayan hasat sürecinin ardından meyvelerin büyük bidonlara konulup suyla doldurulduğunu, bu işlemin 3 ay boyunca karanlık ortamlarda muhafaza edilerek tamamlandığını ifade etti.

GELENEKSEL YÖNTEMLERLE ÜRETİLEN GİLABURU SUYU

Tesis çalışanlarından Adeviye Kır, gilaburu meyvesinin Yozgat’ın Çandır ilçesindeki doğal sulak alanlarda kendiliğinden yetiştiğini ve hasat zamanının ekim ve kasım aylarına denk geldiğini belirtti. “Gilaburu meyveleri özenle yıkanır ve salamura yapılır. Bu süreç, meyvelerin suya bırakılarak 3 ay boyunca karanlık bir ortamda bekletilmesiyle tamamlanır. Daha sonra elde edilen gilaburu suyu, özellikle tansiyon, şeker ve böbrek hastaları tarafından tüketilir” diye konuştu.

YEREL ÜRETİCİLERDEN GİLABURUYA BÜYÜK İLGİ

Gilaburu üreticisi Şahin Şahin ise bu şifalı bitkinin yerel halk için önemine vurgu yaparak, “Gilaburu meyvesi, özellikle böbrek kumu ve taşlarının tedavisinde büyük fayda sağlar. Sonbahar aylarında toplanan meyveler, geleneksel yöntemlerle salamura edilerek kapalı bir ortamda muhafaza edilir. Kışın ise suyu sıkılarak meyve suyu olarak tüketilir” dedi.

Gilaburu, Yozgat’ın doğal zenginliklerinden biri olarak, hem sağlık hem de ekonomik açıdan bölge halkına katkı sağlamaya devam ediyor. Yılda 30 tonluk üretimle şifa dağıtan bu meyve, özellikle böbrek rahatsızlıkları, tansiyon ve şeker hastaları için umut ışığı olmaya devam ediyor.