Milyonlarca vatandaş bayram için son hazırlıklarını sürdürüyor. Kurban eti ile ilgili kritik uyarı geldi. Kurban etini sakın böyle saklamayın.

Kurban Bayramı bu yıl 16 – 19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek. Milyonlarca vatandaş bayram için hazırlık yaparken ibadet için kesilecek kurbanlar için hazırlıklar sürüyor. Vatandaşlar kurban etini nasıl saklayacakları konusunda araştırma yaparken, bayrama kısa bir süre kala uzman isimden kurbanlıklar için önemli uyarı geldi.

Kesilecek olan kurbanların etinin muhafazası ile ilgili önemli bilgiler veren Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, kesimden sonra etin bir süre dışarıda bekletilmesi gerektiğini açıkladı.

Kesilmiş etin 24 saat dondurulması halinde et, ölüm sertliği aşamasında donmuş olacak ve çözündürüldüğünde en sert halinde olacağını ifade eden Hüdayi Ercoşkun, kesilen etlerin heba olmaması, hijyenik şartlarda saklanması için önemli tavsiyeler verdi.

24 SAAT KURALINA DİKKAT!

Konu ile ilgili konuşan Çankırı Karatekin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, etin kesimden sonra bir süre dondurulmadan bekletilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kesimden sonra bekletilmeden dondurulan etin sertleşeceğini ifade eden Ercoşkun, etin dinlendirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Kesimden sonra etin en yumuşak hale geldiğini söyleyen Ercoşkun, “Yeni kesilmiş kurban eti, buzdolabına koymadan önce birkaç saat dinlenmelidir. Kesilmiş eti, 24 saat dondurursak ölüm sertliği aşamasında donmuş olacak ve çözündürdüğümüz zaman en sert halinde olacak. Yeni kesilen et en yumuşak haldedir. Yavaş, yavaş sertleşir ve daha sonra tekrardan gevşemeye başlar. O esnada damardaki kanlar süzülerek laktik asit oluşur. Mikrobiyal olarak daha güvenilebilir bir et olarak karşımıza çıkar" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ercoşkun, Kahvaltıda et tüketilmemesi gerektiğini aktardı. Kesilen kurban etlerini 15 gün buzdolabı şartlarında saklanabileceğini söyleyen Ercoşkun, “Dondurmak istiyorsak en az 24 saat bekletmemiz gerekiyor. Et, sindirilmesi zor bir besindir. Kahvaltıda et tüketmek yerine sindirimi kolay besinler yemeliyiz” şeklinde konuştu.