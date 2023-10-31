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Samsun’un yıllardır hayal ettiği kruvaziyer turizmi hayali 2 Kasım Perşembe günü gerçek oluyor. 861 turist ve 442 personel taşıyan Astoria Grande adlı Rus kruvaziyer gemisi Samsun Limanı’na demir atacak.

Karadeniz’de birçok ile uğrayan fakat Samsun’da demirlemeyen kruvaziyer gemisi, 2 Kasım Perşembe günü Samsun’da demir atacak. Toplam bin 303 kişinin taşındığı dev kruvaziyerdeki turistler gün boyunca Samsun’da dolaşıp alışveriş yapacak.

Samsun ekonomisinin kalkınması ve turizmin gelişmesi için yıllardır çaba gösterilen kruvaziyer turizminin de bu gelişmenin ardından gelişmesi hedefleniyor.