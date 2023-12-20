Yılın son faiz kararı için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Merkez Bankası, Aralık ayı faiz kararını 21 Aralık'ta açıklayacak.

Kasım ayında faizi yüzde 40'a çıkaran Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın son faiz kararını yarın açıklayacak.

Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında 21 Aralık Perşembe günü toplanacak.

Yılın son faiz kararı açıklanacak! Gözler 21 Aralık'a çevrildi (1)

250 BAZ PUAN ARTIŞ BEKLENİYOR

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

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Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 42,50 ile yüzde 45,00 arasında yer aldı.

Kaynak: AA