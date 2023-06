Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Yozgat Valiliği Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, kaymakamlar, daire müdürleri, antrenörler ve sporcular katıldı.

Okul sporlarında 227 öğrenci, 34 antrenör ve öğretmen 20 branşta başarılı oldu.

“KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK TUTACAĞIZ”

Gençleri sportif faaliyetlere yönlendirme yönündeki çalışmalara tam gaz devam edeceklerini söyleyen Vali Ziya Polat, bir açıklamada bulundu.

Sporda başarılı gençler ve hocalarıyla bir araya gelmekten mutlu olduğunu ifade eden Polat, "Sadece sporda değil eğitimle ilgili de Yozgat'ın 'en'lerini yapacağız. Çocuklarımızı hep iyi yetiştirmemiz gerektiğini söylüyoruz. Kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bunu sadece söylemekle değil, hayata da yansıtmamız lazım" ifadelerini kullandı.

“SPORCULARIMIZA DEĞER VERECEĞİZ”

Vali Polat açıklamasının devamında, “2022- 2023 yılında pek çok sporcumuz gerek ulusal müsabakalarda gerekse uluslararası müsabakalarda birçok derece kazandı ve madalya aldılar. Yiğitler Şehri Yozgat’ın gururu olan gençlerimizi herkesin görmesini, herkesin duymasını arzu ediyoruz. Sporcu olmak isteyen gençlerimize de örnek olmalarını diliyoruz. Sporcularımıza, ailelerine, sporcularımızın yetişmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yiğitler Şehri Yozgat’ta Türkiye birinciliği almış sporcularımıza değer vereceğiz. Bizler ESER projemizi hazırlarken sadece akademik başarı değil çocuklarımızın sosyal, kültürel ve sportif anlamda da yetiştirmek zorunda olduğumuzu söylemiştik. Lise mezunu her yavrumuzun bir yabancı dili konuşmasını, lise mezunu her yavrumuzun bir müzik aleti çalmasını, lise mezunu her yavrumuzun lisanslı bir spor yapmasını hedeflemiştik ve bu doğrultuda çalıştık. Çalışmaya da devam edeceğiz. İlçe milli eğitim müdürlerimiz, kaymakamlarımız ile birlikte hepimiz büyük bir çaba sarf edeceğiz” dedi.

“BASKIN YETENEKLERİ GELİŞTERECEĞİZ”

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da programda açıklama yapanlar arasındaydı. Yazıcı açıklamasında, “Sayın Valimizin himayelerinde yürüttüğümüz ESER Projesinin alt projelerinden olan Spor 66 Projesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün Okul sporları ve diğer sportif faaliyetleri kapsamındaki ulusal ve uluslararası derece yapan sporcularımız ve onları yetiştiren öğretmen ve antrenörlerimiz için düzenlenen ödül törenini teşrifleriniz için teşekkür eder, saygılar sunarım. İnsanın tekâmül sürecindeki farklılıkların ayırt edici bir özellik olduğunun görülerek bu özelliklerin üzerine bina edilecek bireysel baskın yeteneklerin geliştirilmesi için gerekli analiz ve gözlemlerin yapılması, yeteneklerden en nitelikli sonuçların alınması düşüncesinden hareketle çocuklarımız ve gençlerimizin yetenek analizlerinin yapılması, onların kendilerini ifade edebilecekleri tesis ve ortamların hazırlanmasının elzem ve önemli olduğu bilinciyle emek ve gayret sarf ediyoruz. 2022 -2023 öğretim yılında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile eşgüdüm içerisinde yürüttüğümüz sportif faaliyetlerden okul sporları kapsamında; 14 branşta 25 öğretmenimiz ve 204 sporcumuz, Federasyon faaliyetleri kapsamında ise 6 branşta, 9 antrenör ve 23 öğrenci ulusal ve uluslararası derece yaparak Sayın Valimiz tarafından ödüllendirilmek üzere davet edilmiştir” diye konuştu.

Konuşmasının ardından Vali Ziya Polat, branşlarında başarı gösteren sporculara çeşitli hediyeler verdi.

DERECE ALAN SPORCULAR AÇIKLANDI

2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında derece alan öğrenci sporcular; Okul Sporları kapsamında 14 branşta derece elde eden 129 erkek öğrenci sporcu, 75 kız öğrenci sporcu olmak üzere toplam 204 öğrenci sporcu ve 25 antrenör ve öğretmen 2023 Yılı Sporda Enler Programına katılım sağlayacak.

Branş Sayısı: 14 Branş

Erkek Öğrenci Sporcu: 129

Kız Öğrenci Sporcu: 75

Toplam Öğrenci Sporcu Sayısı: 204

Antrenör-Öğretmen Sayısı: 25

2023 sezonu federasyon faaliyetlerinde derece alan sporcular şu şekilde:

Federasyon faaliyetlerinde 6 branşta derece elde eden 16 erkek sporcu, 7 kız sporcu olmak üzere toplam 23 sporcu ve 9 antrenör 2023 Yılı Sporda Enler Programına katılım sağlayacak.

Branş Sayısı: 6

Erkek Sporcu Sayısı: 16

Kız Sporcu Sayısı: 7

Toplam Sporcu Sayısı: 23

Antrenör Sayısı: 9

Melike Aslı Arslan / Alpaslan Demir