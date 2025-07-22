Sivas Yıldızeli Yozgat Kaç Kilometre?

Sivas Yıldızeli Yozgat arası yaklaşık olarak 178 Kilometre mesafededir.

Sivas Yıldızeli Yozgat Arası Kaç Saat?

Sivas Yıldızeli Yozgat arası yolculuk yol ve trafik durumuna bağlı olarak ortalama 1 saat 45 dakika sürmektedir. Ancak yol durumu, trafik yoğunluğu ve seçilen güzergâh bu süreyi etkileyebilir.

Sivas Yıldızeli Yozgat Arası Otobüsle Kaç Saat Sürer?

Sivas Yıldızeli Yozgat arası otobüsle ortalama 3 saat 20 dk sürer. Bu süre, trafik yoğunluğu, mola sayısı ve güzergaha göre değişebilir.

Sivas Yıldızeli Yozgat Arası Yakıt Hesaplama

Sivas Yıldızeli ile Yozgat arasında kişisel aracınızla seyahat etmeyi planlıyorsanız, "Yakıt maliyeti ne kadar olur?" sorusu aklınıza gelebilir.

Benzinli Araç Maliyeti

Benzinli bir araçla 178 Kilometrelik Sivas Yıldızeli Yozgat mesafesi için 11,6 Litre yakıt harcarsınız. Güncel benzin fiyatlarına göre maliyetiniz 592 ₺ olur.

Dizel Araç Maliyeti

Dizel bir aracınız varsa aynı karayolu mesafesinde 10,7 Litre yakıt tüketirsiniz. Yakıt maliyetiniz ise 572 ₺ olur.

LPG'li Araç Maliyeti

Eğer aracınızda LPG kullanıyorsanız, aynı yol güzergahını geçerken yaklaşık olarak 13.9 litre LPG tüketeceksiniz. Size maliyeti de 358 ₺ olacaktır.