Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararıyla Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Eyüp Debik atandı. Çevre mühendisliği alanında uzmanlaşan Debik, akademik kariyeri boyunca çevre teknolojileri ve su yönetimi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyor.

EYÜP DEBİK KİMDİR?

Prof. Dr. Eyüp Debik, lisans eğitimini 1987-1992 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümünde tamamladı. Yüksek lisans ve doktora derecelerini ise Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği alanında 1995 ve 1999 yıllarında aldı. Doktora tezinde "Evsel Atık Suların Fiziko-Kimyasal Arıtılabilirliği" üzerine araştırmalar yapan Debik, çevre mühendisliği alanında derin bir bilgi birikimine sahip.

AKADEMİK KARİYER VE ÇALIŞMA ALANLARI

Prof. Dr. Debik, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nde uzun yıllardır öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Uzmanlık alanları arasında su kirliliği kontrolü, atıksu arıtma teknolojileri ve nanomalzemelerin çevre mühendisliği uygulamaları yer alıyor. Yaptığı bilimsel çalışmalar, çevre teknolojileri ve sürdürülebilir su yönetimi alanında önemli katkılar sağlamıştır.

BİLİMSEL YAYINLAR VE ULUSLARARASI TANINIRLIK

Prof. Dr. Debik, hem ulusal hem de uluslararası platformlarda çok sayıda bilimsel makale yayımlamıştır. Çalışmaları, özellikle WoS (Web of Science) veritabanında geniş yankı bulmuş ve mühendislik literatürüne değerli katkılar sunmuştur. Çevre mühendisliği ve su yönetimi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Debik, ÇEKUD (Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmektedir.