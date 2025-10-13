49. Bölge Yozgat Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Mehmet Akif Yıldız, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu hastanelerinde bazı meslek gruplarının giysi düzenlemelerinde yapılan değişiklik kapsamında eczacıların beyaz önlük giymesine yönelik kısıtlamaya tepki gösterdi.

Başkan Yıldız, yaptığı açıklamada eczacılığın insanlık tarihinin en eski mesleklerinden biri olduğunu belirterek, “Eczacılık mesleği, tarih boyunca beyaz önlükle özdeşleşmiş, hastalara şifa dağıtma yolunda öncülük etmiş bir meslektir” dedi.

Yıldız, Türkiye Cumhuriyeti tarafından yayımlanan meslek standartlarına göre eczanelerin eczacılar tarafından işletilen birinci basamak sağlık kuruluşları olduğunu hatırlatarak, yapılmak istenen düzenlemenin mesleğin kimliğine zarar vereceğini ifade etti.

Ecz. Yıldız, beyaz önlüğün bir gösteriş aracı olmadığını belirterek, “Beyaz önlük; bilgi, etik, güven ve fedakârlığın somut simgesidir. Hastaların eczacıya duyduğu güvenin, meslektaşlar arası dayanışmanın ve toplum sağlığına adanmışlığın ifadesidir” diye konuştu.

Yapılmak istenen değişikliğin, tarihin en önemli şifa sembollerinden biri olan beyaz önlüğün anlamını zedelediğini belirten Yıldız, “Eczacıların beyaz önlükten uzaklaştırılması, mesleğin tarihsel ve toplumsal hafızasına müdahale anlamı taşımaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, açıklamasının sonunda şu ifadeleri kullandı: “Biz eczacılar, dün olduğu gibi bugün de mesleğimizin sembolüne sahip çıkacağız. Çünkü biliyoruz ki beyaz önlük yalnızca bizim değil, bizden şifa bekleyen milyonların ortak değeridir. Bu nedenle yapılan uygulamanın yeniden gözden geçirilmesini, eczacılık mesleğinin tarihine, değerlerine ve toplumsal sorumluluğuna yakışır şekilde düzeltilmesini bekliyoruz. Beyaz önlük bizim mesleki onurumuzdur ve bizler bu onuru korumakta kararlıyız.”

Sağlık Bakanlığı Yeni Kıyafet Düzenlemesi Getirdi

Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kararda, bakanlığa bağlı sağlık tesisleri ile üniversite hastanelerinde görev yapan sağlık personelinin görev sırasında giyeceği forma ve kıyafetlerin kumaş, model ve özelliklerinin ilgili kurum tarafından belirleneceği ifade edildi.

Kararda ayrıca, kıyafetlerin görev ve unvana göre renk ayrımıyla kullanılacağı, eczacıların ise “V yaka, kısa veya uzun kollu, manşetsiz düz dikişli formalar” giyeceği, bu kıyafetlerin pantolonlu ve beyaz önlüksüz şekilde tasarlandığı belirtildi.