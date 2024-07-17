Haralanbidu, şu sözlerle duygularını ifade etti: “Tiyatro ve sinema dünyasının sevilen ismi, yönetmen ve yapımcı Yıldırım Yanılmaz hoca, Balıkesir'deki huzur evinde vefat etti. Üzücü haberi biraz önce oradaki yetkililer beni arayarak verdi. Son görüşmemiz bir hafta önce olmuştu. Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Nur içinde yat hocam… Allah sevenlerine, dostlarına sabır versin… Seni unutmayacağım…”

Yıldırım Yanılmaz, 18 Ocak 1946'da Zonguldak'ta doğdu. Konservatuvar eğitimi gördü ve İsmail Dümbüllü'den geleneksel tiyatro tecrübesi kazandı. Sinema kariyerine 1969 yılında Halit Refiğ'in "Bir Türk'e Gönül Verdim" filminde yönetmen yardımcısı olarak adım attı. 1986 yılında "Düğüm" adlı filmle yönetmenlik kariyerine başladı.

Yanılmaz'ın yönettiği önemli filmler arasında "Otobüs Yolcuları / İhsaniye – Karasu", "Hesap Günü", "Deniz Gülü", "Ölüm Oyunu", "Aptallık Rekoru" yer alıyor. Ayrıca Orhan Veli'nin "İlham Perisi Bella" belgeselini yönetmiş ve "Şengün Konağı", "Çiçek Taksi", "Güneş Doğacak" gibi projelerde oyunculuk yaptı.