Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Murat Yıldırım, "Mantarlar doğada yabani olarak yetişir ve bazıları zehirli olabilir. İnsanlar bu mantarları toplayarak tüketmeye başladığında ise tehlike ortaya çıkıyor. Bilinçsizce toplanan mantarlar ciddi zehirlenmelere sebep olabilir ve hatta ölüme neden olabilir" dedi.

Yıldırım, özellikle çocukların ve yaşlıların bu konuda daha dikkatli olması gerektiğine vurgu yaparak, "Mantar toplamadan önce mutlaka uzman bir kişinin kontrol etmesi gerekiyor. Ayrıca, şüpheli bir mantarı yemekten kaçınmak da hayati önem taşıyor" şeklinde konuştu.

Son zamanlarda doğada toplanıp tüketilen mantarlara bağlı zehirlenme vakalarında artış yaşandığına dikkat çeken Dr. Murat Yıldırım, vatandaşları bu konuda bilinçli olmaya davet etti.

Zehirli mantarların tespitinin oldukça zor olduğunu ve bazı zehirli mantarlarla yenilebilir mantarlar arasında görsel olarak bir fark bulunmadığını belirten Yerköy 1 Nolu Aile Sağlık Merkezi Hekimi Dr. Murat Yıldırım, bu nedenle, mantarların toplanması ve tüketilmesi öncesinde mutlaka uzman bir kişinin kontrol etmesi gerektiğini vurguladı.

Dr. Murat Yıldırım şu belirtileri gösteren zehirli mantar türlerine dikkat çekti: “Kokuları kötüdür veya hiç kokusu yoktur, renkleri soluktur veya değişkendir, yapıları sert veya keçimsidir, şapkasının altındaki lastiksi kısım beyaz değilse veya yaşlıysa zehirli olabilir. Eğer bir kişi zehirli mantarı yemişse kusma, ishal, baş dönmesi, karın ağrısı, nefes darlığı, terleme ve bilinç kaybı gibi belirtiler görülebileceğine dikkat çeken Dr. Yıldırım, bu belirtilerin ortaya çıkması durumunda hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekmektedir” dedi. Haber Merkezi