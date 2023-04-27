Dr. Yıldırım, kenelerin sıcak aylarda açık havada zaman geçiren insanlar için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek, "Keneler çimlerde, ağaçların altında, ormanlık alanlarda ve nemli yerlerde yaşarlar. Bu nedenle, doğada zaman geçirmeyi seven insanlar özellikle dikkatli olmalıdır" dedi.

Kenelerin insanlara genellikle Lyme hastalığı gibi enfeksiyonlar bulaştırarak zarar verdiğini ifade eden Dr. Yıldırım, Lyme hastalığının ateş, baş ağrısı, yorgunluk, kas ağrısı, eklem ağrısı ve döküntü gibi semptomlarla kendini gösterdiğine dikkat çekti. Erken teşhis edilmezse, daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini söyleyen Dr. Yıldırım, "Ayrıca, keneler bazen kene beyin iltihabı (TBE) gibi diğer tehlikeli enfeksiyonları da bulaştırabilirler" diye ekledi.

Kenelere karşı korunmak için yapabilecekleri konusunda da bilgi veren Dr. Yıldırım şu önerilerde bulundu:

Doğaya çıkarken mutlaka uzun kollu giysiler giyin ve pantolon paçalarını çoraplarınızın içine sokun.

Doğada yürürken açık ayakkabı veya terlik yerine kapalı ayakkabılar giymeye özen gösterin.

Kenelerin sıklıkla görüldüğü alanlarda zaman geçirirken, vücudunuzu kene önleyici spreylerle koruyun.

Doğada dolaşırken özellikle yüksek çimli, ağaçlık yerlerde dikkatli olun ve mümkünse bu alanlardan uzak durun.

Doğadan eve döndüğünüzde mutlaka tüm vücudunuzu kontrol edin ve eğer bir kene görürseniz hemen çıkarın.

Dr. Yıldırım, "Kenelere karşı alacağınız basit önlemlerle kendinizi ve sevdiklerinizi koruyabilirsiniz" diyerek uyarısını tamamladı. Haber Merkezi