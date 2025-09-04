Olay, Artvin’in Ardanuç ilçesi Boyalı Köy ve Kızılcık Köyü sınırında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 yaşındaki Mahir Karaca, hayvanlarını ot yemesi için dışarıya çıkardı.

Karaca’nın üzerine yıldırım düştü. Çevredekiler, Karaca’nın yerde hareketsiz yattığını görerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekiplerinin müdahalesinde, Karaca’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Karaca’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Artvin Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.