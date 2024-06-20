Sivas'ta yaşayan ve Türkiye'de ilk kez kişiye özel bağlama yapan Şentürk İyidoğan (55), ürettiği saz ve bağlamaların yanı sıra hayat hikayesiyle de dikkat çekiyor. 2.5 yaşındayken yıldırım çarpması sonucu dil tutukluğu olan İyidoğan, babasının ve Muhlis Akarsu'yun desteğiyle 6 yaşında türkü söylemeye başladı. Türkü söylerken kekemeliğinde azalma görülen İyidoğan, bu zorluğun üstesinden saz çalıp türkü söyleyerek gelmeyi başardı. Kendi yaptığı sazı ilkokul ikinci sınıfta çalmaya başlayan İyidoğan, o günden beri saz çalıp türkü söylüyor.

“2.5 YAŞIN DA YILDIRIM ÇARPMASI SONUCU BENDE DİL TUTUKLUĞU OLDU”

Şentürk İyidoğan, 2.5 yaşın da yıldırım çarpması sonucu dil tutukluğu yaşadığını ifade ederek, “2.5 yaşın da yıldırım çarpması sonucu bende dil tutukluğu oldu. 7 kardeşinde en ufağı ben olduğum için biraz da tesadüf doğmuşum. Babam için çok kıymetliydim. Babam beni alır ziyaretleri ve türbeleri gezdirirdi. 6 yaşıma geldiğimde Muhlis Akarsu bize gelirdi bana türkü söyletirdi. Türkü söylemediğim zaman da dil tutukluğu olmadığı için babam da gidip bana saz aldı. Saz çalsın türkü söylesin de dili açılsın diyerek” dedi.

“KENDİ YAPTIĞIM SAZI İLKOKUL İKİNCİ SINIFTA ÇALDIM”

Kendi yaptığı sazı ilkokul ikinci sınıfta çalan İyidoğan, “Bende Hıdır amcaya sazı götürdüm. Saz nasıl çalınır diyerek. O da ‘Oğlum saz çalmasını ne yapacaksın saz yap' Nasıl yapacağız diye sordum. O da ‘ Gürgen ağılığı var, alacaksın içini oyacaksın, kurtağzı yapacaksın. Bende Hıdır amcanın tarifiyle kendi yaptığım sazı ilkokul ikinci sınıfta çaldım. O günden bugüne devam ediyorum. Askere kadar köyde devam ettim. O zaman profesyonel yapmıyordum. 1992'de Zara ilçesine yerleştim. Atölyeyi aldım tamir ve bakım yaptım daha sonra 1997 yılında Sivas'a dönüp yerleştim. Sivas'ta devam ediyorum. Sevgili Hüseyin Turan'da da dil tutukluğu var. Bende de var ama sahneye çıktığımız zaman unutuyoruz. Küçük yaşta yıldırım çarptığında hiç konuşamıyordum ama konuşmak zorunda olduğum için saz çalıp türkü söylemek zorunda olduğumuz için kekemelikte bir şekilde kayboldu. Kekeme olanlara tavsiyem sürekli konuşun. Bu birçok şeyi bende atlattı” diye konuştu.