Tofaş CEO’su Cengiz Elordu, Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobil modellerinden biri olan Fiat Egea Sedan’ın üretiminin 2026 yılının haziran ayında sona ereceğini açıkladı. Şirketin Bursa fabrikasında üretilen ve 40’tan fazla ülkeye ihraç edilen Egea Sedan’ın üretiminin bitmesiyle oluşacak kapasitenin, yeni bir modelle değerlendirileceğini belirtti.

Gazeteci Emre Özpeynirci’nin sorularını yanıtlayan Elordu, 2015’ten bu yana 700 bini aşkın satış başarısı elde eden Egea Sedan için üretimin son aşamasına gelindiğini söyledi.

“2026’da Veda Edeceğiz”

Egea’nın Türkiye’nin en uygun fiyatlı otomobili unvanını taşıdığını hatırlatan Elordu, “Üretim kararını kısa süre içinde netleştireceğiz. Eğer bir uzatma kararı çıkarsa, bu en fazla altı ay sürecektir. Ancak 2026 itibarıyla Egea’ya veda edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Sedan Yerini Suv’a Bırakıyor

Elordu, üretim hattında boşalacak kapasitenin yeni bir model için kullanılacağını belirterek, “Artık müşteri tercihleri sedan modellerden SUV araçlara yöneliyor. Egea’nın başarısı, doğru ürünün uygun fiyatla sunulmasından kaynaklandı. Yaklaşık 10 yılda 700 bin satış ve 1 milyon 350 binlik toplam üretim rakamına ulaşmak büyük bir başarı. Bu da Türkiye’de doğru stratejiyle aynı başarıyı yeniden yakalayabileceğimizi gösteriyor” dedi.

Müşteri Beklentileri Merkezde

Tofaş CEO’su Elordu, yeni dönemde müşteri beklentilerini merkezine alan ve SUV segmentine odaklanan stratejik bir dönüşüm sürecine gireceklerini de vurguladı.