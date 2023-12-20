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Türkiye'de tüketicileri korumak amacıyla alınan önlemler kapsamında, Resmi Gazete'de yayımlanan bir tebliğle beraber Tüketici Hakem Heyeti'ne yapılacak başvurular için 2024 yılı parasal sınırı belirlendi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan tebliğe göre, tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurularda uyulması gereken parasal sınırlar yeniden düzenlendi.

Yapılan değerlendirmeye göre, 2024 yılı için belirlenen yeni parasal sınır 104 bin lira olarak açıklandı. Bu sınır, Tüketici Hakem Heyetleri'ne yapılan başvurularda uygulanacak ve 104 bin liranın altındaki uyuşmazlıklarda İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri yetkili olacak.

Tüketici Hakem Heyetleri'nin yetki alanları ve iş bölümleri, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek. İl Tüketici Hakem Heyetleri, il sınırları içinde; İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ise ilçe sınırları içinde yetkili olacak. Tüketici Hakem Heyeti kurulmamış ilçelerde ise Bakanlıkça belirlenen Tüketici Hakem Heyeti yetkili olacak.

Başvurular, tüketicinin yerleşim yeri ya da tüketici işleminin gerçekleştirildiği yerdeki Tüketici Hakem Heyeti'ne yapılabilecek. Bu düzenleme, tüketicilerin haklarını koruma ve uyuşmazlıklarını çözme sürecini daha etkin hale getirmeyi amaçlamaktadır.

Ayrıca, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da öngörülen idari para cezaları da yeniden değerleme oranında artırılarak 2024 yılı için belirlendi. Bu kapsamda, idari para cezaları gelecek yıl yüzde 58.46 oranında artırılarak güncellendi. Bu düzenleme ile tüketicilere sağlanan koruma ve adalet mekanizması daha etkin bir şekilde işleyecek.