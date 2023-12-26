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Yozgat’ta yılbaşı öncesi jandarmadan sahte alkollü içki operasyonu düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şefaatli ilçesinde bağlı bir köyünde ikamet eden (M.A) isimli şahsın kaçak ve sahte alkol üretimine yönelik operasyon yapıldı.

Şefaatli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince 25 Aralık 2023 günü şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada; 7 litre sahte viski 4 litre sahte rakı ele geçirildi. Gözaltına alınan (M.A) isimli şahıs hakkında adli işlemler devam ediyor.