GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YOZGAT VALİLİĞİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ ESKİPAZAR MAHALLESİ 2. MINTIKA 51 PAFTA, 664 ADA, 2 VE 10 PARSELDE KAYITLI AHMET EFENDİ ÖĞRENCİ YURDU BİNASI YIKIM VE MOLOZ NAKLİ İŞİ 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 1-İdarenin a) Adı : Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü b) Adresi : Karatepe Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. No:57 Yozgat Valiliği Kat:3 Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü c) Telefon, faks numarası ve E-posta adresi : 3542128723 – 3542128721 - [email protected] d) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : yozgat.gsb.gov.tr 2-İhale konusu yapım işinin a) Adı : Yozgat İli, Merkez İlçesi Eskipazar Mahallesi 2. mıntıka 51 pafta, 664 ada, 2 ve 10 parselde kayıtlı Ahmet Efendi Öğrenci Yurdu Binası Yıkım ve Moloz İşi b) Niteliği, türü ve miktarı : Müdürlüğümüze ait 1 Adet yurt binasının hurda karşılığı yıkılarak, molozların yasal moloz döküm alanına taşınması işidir. c) Yapılacağı/Teslim edileceği yer : Yozgat İli, Merkez İlçesi, Eskipazar Mah. 664 ada, 2 ve 10 parsel. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. e) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Karatepe Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. No:57 Yozgat Valiliği Zemin Kat Konferans Salonu b) Tarihi ve saati : 18.08.2025-11:00 c) Son teklif verme tarih, saat, adresi : 18.08.2025-11:00 - Karatepe Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. No:57 Yozgat Valiliği Kat:3 Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 4- İhale Muhammen Bedelleri, Geçici Teminat, Kesin ve Ek Kesin Teminat Ve İhaleye İlişkin Esaslar a) Minimum Başlangıç Teklif Tutarı : 32.229,18 TL b) Geçici Teminat : 1.000,00 TL Geçici teminatın nakit olması halinde Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ziraat Bankası Bozok Şubesi TR 7000 0100 2665 8825 1522 5001 Iban nolu hesaba yatırılacaktır.) c) Kesin Teminat : İhale üzerine kalan yükleniciden teklif edilen bedel üzerinden %6 oranında sözleşme öncesi alınır. d) Ek Kesin Teminat : İhale üzerine kalan yükleniciden 80.000,00 TL sözleşme öncesi alınır. e) İsteklilerin ilk teklifi 32.229,18 TL’den aşağı olmamak üzere sözlü olarak alındıktan sonra en yüksek teklif üzerinden açık artırma suretiyle sözlü teklif verilecektir. Sözlü olarak verilen teklifler teklif eden tarafından imzalanacaktır. Minimum artış pey tutarı 20.000,00 TL’dir. 5-İhaleye Katılabilme Şartları 5-1) Gerçek ve Tüzel Kişiler için gerekli belgeler; a) Gerçek kişi olması halinde kimlik sureti ve ikametgah belgesi b) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,(Aslı veya Müdürlüğümüze aslı gösterilerek aslı gibidir yapılmış) c) Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri, (Aslı veya Müdürlüğümüze aslı gösterilerek aslı gibidir yapılmış) d) Tüzel kişi olması halinde Ticaret Sicil Gazetesi. (Aslı veya Müdürlüğümüze aslı gösterilerek aslı gibidir yapılmış) e) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz. f) Geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar. g) Vergi Borcu yazısı (İhale günü itibarıyla son 15 gün içinde alınmış) h) SGK Borcu yazısı (İhalenin yapıldığı ay içerisinde alınmış) i) İmzalı idari şartname ile İş Yeri Görme Belgesi j) Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. k) İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi l) Kendisinin ve vekili varsa vekilinin de adli sicil kaydı olmadığına dair belge (ihale ilan tarihinden sonra alınmış) m) İstekli Kamu veya Özelden alınmış 1.000 m² kapalı alan veya en az 300.000.00.-TL sözleşme bedelli ihale konusu iş veya benzer bina yıkım işleri yaptığını gösterir iş deneyim belgesi verecektir. 6-Geçici, kesin veya ek kesin teminat olarak kabul edilecek değerler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 26. Maddesine istinaden aşağıda gösterilmiştir; a) Tedavüldeki Türk Parası, b) (Değişik: 17/9/2004 – 5234/9 md.) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, c) (Değişik: 17/9/2004 – 5234/9 md.) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır). 7-İhaleye Katılamayacak Olanlar a) İhaleye katılma Şartlarındaki istenilen belgeleri eksik, onaysız veya uygun olmayan şekilde getirenler. b) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklı olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz. c) İhaleye yabancı istekli katılamaz. d) Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. e) SGK ve Vergi Limit üstü borcu olanlar ihaleye katılamaz. 8-Diğer Hususlar a) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. b) İş ile ilgili oluşacak her türlü vergi (KDV, sözleşme damga vergisi, karar pulu ve oluşabilecek diğer vergi ve harçlar Yüklenici tarafından ödenecektir. c) İhtilafların çözüm yeri: Yozgat Mahkemeleri ve İcra daireleridir. d) İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İhale Dokümanı Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ziraat Bankası Bozok Şubesi TR 3200 0100 2665 8825 1522 5006 Iban nolu hesaba 2.000,00 TL (İkibinTürklirası) yatırılarak idarenin adresinden temin edilebilir. İhaleye katılmak için ihale dokümanının satın alınması zorunludur. e) Üzerine ihale edilen istekli sözleşme öncesi ihale tarihi itibarıyla vergi borcunun olmadığına(limitin üzerinde), SGK borcunun olmadığına (limitin üzerinde) konkordato, iflas etmediğine ve meslekten men olmadığına dair belgeler ile teklif ettiği bedel ve tüm vergileri yatırdığına dair makbuzları ile idareye sunmak zorundadır. f) İlanda yer almayan hususlar için İdari ile Teknik Şartnamesinde belirtilen hükümler ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir. g) İdare uygun fiyat tespitinde ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR.