Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Kosova Başbakanı Kurti ile telefonda görüştü
Ankara-Yozgat-Sivas yüksek hızlı tren hattının açılmasıyla birlikte seferler Mayıs ayı boyunca ücretsiz olarak yapıldı. 31 Mayıs itibariyle ücretsiz YHT seferlerinde sona gelindi. Bilet fiyatlarındaki güncel durum ise şu şekilde;
Ankara- Kırıkkale 65 lira,
Yozgat- Kırıkkale 120 lira,
Ankara-Yozgat 130 lira,
Ankara-Sivas 240 lira,
Sivas-Yozgat 170 lira,
Sivas-Kırıkkale 200 lira olarak belirlendi. Zekiye Doğan