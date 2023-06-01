Ankara-Yozgat-Sivas yüksek hızlı tren hattının açılmasıyla birlikte seferler Mayıs ayı boyunca ücretsiz olarak yapıldı. 31 Mayıs itibariyle ücretsiz YHT seferlerinde sona gelindi. Bilet fiyatlarındaki güncel durum ise şu şekilde;

Ankara- Kırıkkale 65 lira,

Yozgat- Kırıkkale 120 lira,

Ankara-Yozgat 130 lira,

Ankara-Sivas 240 lira,

Sivas-Yozgat 170 lira,

Sivas-Kırıkkale 200 lira olarak belirlendi. Zekiye Doğan