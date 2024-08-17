Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, temmuz ayında demiryollarında seyahat eden yolcu sayılarına ilişkin yaptığı açıklamada, YHT, Marmaray, Başkentray, bölgesel ve anahat trenleriyle 20 milyon 714 bin 266 kişinin seyahat ettiğini belirterek, Yüksek Hızlı Trenleri 1 milyon 114 bin 206, Başkentray’ı 1 milyon 779 bin 123, Marmaray’ı 16 milyon 863 bin 448 kişinin kullandığını duyurdu.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen YHT, Marmaray, Başkentray, bölgesel ve anahat trenlerinin temmuz ayı yolcu istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, kent içi raylı sistemler sayesinde özellikle büyükşehirlerimizde yaşanan trafik sıkışıklığını çözdüklerini ifade ederek, “Marmaray ve Başkentray ile mega kentimiz İstanbul ve başkentimiz Ankara’da 18 milyon 642 bini aşkın yolcu taşıdık” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapılan yatırımlarla Türkiye'nin Avrupa’nın 6., dünyanın ise 8. YHT işletmecisi konumuna geldiğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti: "Demiryolu ağ uzunluğumuzu 13 bin 919, hızlı tren ağ uzunluğumuzu 2 bin 256 kilometreye yükselttik. Yüksek hızlı trenlerimiz nüfusumuzun yüzde 35'ini doğrudan, yüzde 54'üne ise dolaylı olarak kapsıyor. Yüksek hızlı trenler Ankara, Eskişehir, Konya, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Karaman, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas olmak üzere 11 ilimize doğrudan, Malatya, Bursa, Kütahya, Tavşanlı, Afyonkarahisar, Denizli, İzmir, Antalya, Manavgat, Alanya ve Adana'ya dolaylı olarak hizmet sunuyor. Yüksek hızlı tren hatlarını göz önüne koyduğumuzda gerçekten de Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir tablo ortaya çıkıyor. 'Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı' hedefimiz doğrultusunda hat uzunluğumuzu 28 bin kilometreye ulaştırmayı hedefliyoruz.”



“TEMMUZ AYINDA YHT’LERLE 1 MİLYON 114 BİN 206 KİŞİ SEYAHAT ETTİ”

Temmuz ayında Yüksek Hızlı Tren (YHT), anahat ve bölgesel trenlerle taşınan yolcu sayılarına ilişkin de bilgiler veren Bakan Uraloğlu, demiryolu ulaşımına olan talebin her geçen gün arttığını vurguladı. Özellikle yaz aylarında tren seferlerine olan ilginin zirve yaptığını kaydeden Uraloğlu, temmuz ayında YHT, anahat ve bölgesel trenlerle toplamda 2 milyon 71 bin 695 yolcunun taşındığını ifade etti. Demiryolu ulaşımının güvenli, hızlı ve konforlu olmasının yolcular tarafından büyük bir tercih sebebi olduğunu belirten Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yüksek Hızlı Tren hatlarımızda, anahat ve bölgesel tren seferlerimizde vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak adına çalışmalara devam ediyoruz. Temmuz ayında YHT’lerle 1 milyon 114 bin 206 kişi seyahat etti, anahat ve bölgesel trenlerimizi ise 957 bin yolcumuza hizmet verdik.”