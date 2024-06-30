Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında büyük çaplı bir bakım ve iyileştirme programını duyurdu.

Yozgata Büyük Yatırım Ak Parti Yht (3)

2024 yılı yatırım programı kapsamında planlanan bu çalışmalar, Ankara, Kırıkkale, Sivas ve Yozgat bölgelerinde altyapı ve üstyapıda geniş çaplı bakım işlerini içerecek.

Yolcu Sayısı 86 Milyonu Geçti (2)

"Ankara-Sivas YHT Kalan İşler" başlığı altında yürütülecek olan bu projenin, 12 Temmuz'dan itibaren başlaması planlanıyor. Bakım süreci boyunca, Sivaslı yolcuların YHT seferlerine erişiminde geçici sınırlamalar olabileceği bildirildi. Bu süreçte, seyahat planlaması yapacak olan yolcular için gişeler ve online bilet platformları öneriliyor.

Yozgata Büyük Yatırım Ak Parti Yht (2)

TCDD yetkilileri, bu çalışmaların hattın uzun vadeli güvenliği ve verimliliği için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

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Yht’lere Ek Sefer

Yapılacak bakım işlerinin, hattın daha güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sunmasına katkı sağlayacağı belirtildi. Detaylı bilgi ve güncellemeler için TCDD'nin resmi iletişim kanallarının takip edilmesi gerektiği ifade edildi.

Yht Tren (1)

Bu süreçte yolcuların mağdur olmaması için gerekli önlemlerin alındığı ve bakım çalışmalarının hızla tamamlanması için yoğun çaba harcandığı ifade edildi.

Kaynak: Bizim Sivas