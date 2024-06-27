CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattındaki güvenlik sorunlarına dikkat çekerek, hattın bilimsel yöntemlerle yeniden incelenmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

YHT HATTININ GÜVENLİĞİ TARTIŞILIYOR

9 istasyondan oluşan İstanbul-Sivas YHT hattı, İstanbul (Söğütlüçeşme), Pendik, İzmit, Arifiye, Eskişehir, Ankara YHT Garı, Kırıkkale YHT Garı, Yozgat YHT Garı ve Sivas Garı duraklarını kapsıyor. Ulaş Karasu, hattın başından beri yaşanan güvenlik sorunlarına dikkat çekerek, hattın bilim ışığında yeniden incelenmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

GÜVENLİK SORUNLARI VE GECİKMELER

Karasu, Sivas-İstanbul YHT hattında hizmete alınmasından bu yana yaşanan güvenlik sorunlarını ve gecikmeleri vurguladı. Projenin başlangıçta 6 yılda tamamlanacağı belirtilmiş ancak 15 yılda bitirilememişti. Hattın 26 Nisan 2023'te hizmete girdiği hatırlatıldı.

ARIZALAR VE KAZALAR

Karasu, hattın hizmete alınmasının üzerinden geçen 14 ayda iki kez arızalandığını belirtti. Geçen yıl Haziran ayında Yozgat yakınlarında meydana gelen heyelan nedeniyle rayların çöktüğünü ve kılavuz lokomotifin raydan çıktığını ifade etti. Ayrıca, Mayıs ayında Yerköy'de yoğun yağmur nedeniyle toprak kayması yaşandığını ve hattın ulaşıma kapatıldığını belirtti.

KARASU’DAN ÇAĞRI VE UYARI

Karasu, Sivaslı vatandaşların büyük umutlarla beklediği YHT'nin güvenlik sorunları nedeniyle sıkıntılar yaşadığını ifade ederek, hattın yeniden bilimsel yöntemlerle incelenmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. "Vatandaşlarımızın can güvenliği bizim için her şeyden önemli. Bu konuda gerekli adımlar atılmazsa, olası bir felakette sorumlular hesap verecektir" diye ekledi.

Karasu, hattaki zemin etütlerinin yetersiz olduğunu ve hattın tamamlanmadan açılmasının felaketlere yol açabileceğini belirtti. YHT hattında Avrupa Tren İşletim Sistemi (ETCS) gibi emniyet sistemlerinin devreye girmediğini ve TCDD’nin bu konuda yetersiz kaldığını dile getirdi. Ayrıca, teknik şartnameye uygun olmayan bazalt taşı kullanıldığına ve bu konuda Meclis'te verdiği önergelerin dikkate alınması gerektiğine dikkat çekti.

Ulaş Karasu, yetkililere tekrar çağrıda bulunarak, "Gelin hattın tamamını bir kez daha bilimin ışığında yeniden inceleyelim, alınacak önlemleri belirleyelim. Allah korusun, bir felaket yaşanması halinde iki elim yakanızda olacaktır" dedi.